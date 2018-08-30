Путин может поехать во Францию на 100-летие окончания Первой мировой войны

Поездка президента России Владимира Путина во Францию на мероприятия 100-летия Первой мировой войны прорабатывается по дипломатическим каналам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Действительно, есть такое предложение, и этот вопрос прорабатывается и будет в дальнейшем согласовываться по дипломатическим каналам», – передает его слова РИА «Новости».

Песков добавил, что в случае принятия окончательного решения о такой поездке Кремлем будет сделано заявление.

Во вторник Париж сообщил, что Путин приглашен во Францию на торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Годовщина завершения войны отмечается 11 ноября.