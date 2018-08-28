Франция пригласила Путина по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны

Глава российского государства Владимир Путин приглашен во Францию на торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, сообщил Елисейский дворец.

На церемонию в Париж приглашены лидеры еще 80 стран. Как уточнили в администрации президента Франции, годовщина завершения «Великой войны» отмечается 11 ноября, передает ТАСС.