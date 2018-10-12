Россия и США сделали «важный шаг» по реализации договоренностей Путина и Трампа

В Совете безопасности России заявили, что московская встреча секретаря Совбеза Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона стала важным шагом по реализации договоренностей между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

На встрече были озвучены инициативы, которые могут поспособствовать атмосфере доверия и укреплению сотрудничества России и США, сообщила пресс-служба Совбеза.

«Встреча прошла в конструктивном и деловом ключе. Стороны откровенно обсудили перспективы выстраивания диалога между Москвой и Вашингтоном по стратегическим вопросам безопасности на различных уровнях», – сказали в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Стороны подтвердили заинтересованность в возобновлении российско-американских контактов по линии заинтересованных министерств и ведомств в области борьбы с терроризмом, противодействия незаконному обороту наркотиков и нелегальной миграции.



«Особое внимание уделено ряду проблемных вопросов двусторонних отношений. В частности, обсуждена проблематика нераспространения и контроля над вооружениями», – добавили в ведомстве.

Ранее посольство США в России раскрыло темы разговора Патрушева и Болтона. Встреча Патрушева и Болтона началась в Москве в понедельник днем.