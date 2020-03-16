Спасение от коронавируса Трамп готовил только для Америки

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16 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 20:56  |  vz.ru
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Россия подготовилась к кризису лучше, чем шесть лет назад

Мировые центробанки предпринимают беспрецедентные меры по тушению пожараФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Рыночные качели заставляют страны принимать беспрецедентные меры для спасения своей финансовой системы. Американский регулятор впервые с 2008 года вливает на рынок беспрецедентные 1,5 трлн долларов. Как Россия готова к шоковой ситуации и вернется ли рубль к 61 за доллар, как прогнозирует американский банк Goldman Sachs?  Подробности...
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Как создать новую теорию успеха России

Поправки в Конституцию активно обсуждаются экспертным сообществомФото: Николай Хижняк/РИА «Новости»
Новые положения Конституции России отражают изменения, произошедшие в обществе, и вызовы, которые стоят перед страной. Не менее важно и то, что поправки помогут сформулировать новую российскую государственную идеологию. Все это обсуждалось накануне в Калининграде на семинаре «Государственный суверенитет как конституционная ценность России», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Подробности...
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Коронавирус стал испытанием добродетели верующих

Верующим и священникам предписано блюсти гигиену и следить за здоровьем. Храмы пока не закрываютФото: Петр Ковалев/ТАСС
Католическая Пасха в 2020 году в Ватикане пройдет без прихожан, а папа Римский обратится к своей пастве по видео. В Италии, которая стала эпицентром коронавируса, такие вынужденные «реформы» оправданы. Церковные службы отменяют или переводят в видеорежим по всему миру – католики, протестанты и некоторые православные. Останутся церковные двери в России на Пасху открытыми? Подробности...
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Как были придуманы «древние украинцы»

Те, кто в свое время сами называли себя русскими служивыми людьми, внезапно оказались этническими украинцамиФото: Юзеф Брандт
«Если бы жителя Киева первой половины XVII века спросили: «Ты на УкрАине живёшь?», он бы ответил: «Да». «А ты украинец? Нет, я руський». Или «Нет, русин». Историк Федор Гайда рассказал газете ВЗГЛЯД о реальном, а не придуманном современными киевскими политиками, происхождении слов «Украина» и «украинец», и объяснил, как возникла фальшивая концепция «Украины-Руси». Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Демократия – это не идеалы, а практики

Алексей Алешковский, сценарист
Ностальгия демократической интеллигенции по лихим 90-м – типичная ошибка выживших, которые полагают, что успешный опыт страны описывается их позитивными судьбами, а побочные жертвы были неизбежной ценой за воссоединение с идеалами: лес рубят, щепки летят. Подробности...

Мы должны быть готовы к реальной кибервойне

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Киберугрозы со стороны России – мнимые. А законы и «боевые действия» в Сети – вполне реальные. И все – против нас. Подробности...
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Наступает эпидемия информационного и духовного вирусов

Заурбек Хугаев, политолог, руководитель регионального представительства Молодежного отделения Российского общества политологов (МолРОП) в Республике Северная Осетия – Алания
Эпидемия отрицания итогов Второй мировой войны пришла и на постсоветское пространство. А что будет через 30 или 50 лет? Это только один из аспектов каждодневной информационной и духовной войны, которая ведется против России. Подробности...
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      Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
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      В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
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      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

      В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
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              Спасение от коронавируса Трамп готовил только для Америки

              Трамп, похоже, не понимает, что вакциной от вируса лучше поделиться со всеми народами   16 марта 2020, 20:10
              Фото: Doug Mills/Pool via REUTERS
              Текст: Наталья Макарова,
              Михаил Мошкин

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              Дональд Трамп попытался выкупить немецкую биотехнологическую фирму – разработчик вакцины от коронавируса. Эта новость вызвала скандал в Германии; согласно утечке, за миллиард долларов США планировали получить полные права на препарат и использовать его только для лечения американцев. Пока продажа компании приостановлена. Однако эксперты уверены: если американцы чего-то хотят – они это получат.

              Президент Дональд Трамп в начале марта пытался перекупить немецких ученых из фирмы CureVac, работающих над вакциной против коронавируса, сообщила берлинская газета Welt am Sonntag. По ее данным, американское правительство готово было выложить немецким специалистам один миллиард долларов. Также подразумевалось, утверждает газета, что готовая вакцина предназначена «только для Соединенных Штатов». Эта новость в понедельник шокировала общество Германии.

              При этом представитель минздрава ФРГ подтвердил, что кабинет Ангелы Меркель заинтересован в разработке лекарства против коронавируса в Евросоюзе и находится в постоянном контакте с той же компанией CureVac. Немецкие власти стараются тоже удержать эту фирму финансовыми предложениями, сообщила Welt am Sonntag. Отметим, что частная компания CureVac работает совместно с Институтом имени Пауля Эрлиха – государственной структурой, которая подчиняется напрямую правительству ФРГ.

              Как добавляет The New York Times со ссылкой на свои источники, чиновники США заверяли в ходе переговоров, что они, разумеется, поделятся с другими странами любыми достижениями в области вакцин. Однако немецкие власти, похоже, все равно были потрясены сообщением о контактах Вашингтона с фирмой CureVac.

              Проявлением борьбы за авторство вакцины между Германией и Соединенными Штатами пресса считает внезапные перестановки в руководстве CureVac. Так, 3 марта на сайте компании сообщалось, что председатель ее правления Дэн Меничелла посетил США по приглашению Белого дома, где встречался с Трампом и вице-президентом Майком Пенсом. А 11 марта на том же сайте опубликовали заявление, что Меничелла уступает пост руководителя фирмы ее основателю Ингмару Херру. Причина ухода топ-менеджера не уточнялась.

              В тот же день Меркель заявила, что 60–70% населения Германии могут заразиться коронавирусом. В минувшую среду Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию, центром которой стала Европа. Как уточнил в понедельник немецкий телеканал N-TV, число инфицированных вирусом Covid-19 в стране выросло до 6,2 тысячи человек, 14 человек скончались.

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              Накануне ФРГ объявила о закрытии своих границ с несколькими сопредельными государствами: Данией, Люксембургом, Швейцарией и Австрией. Пик заражения коронавирусом в Германии не достигнут, цитировал ТАСС главу МВД Германии Хорста Зеехофера.

              В этой ситуации сообщения о том, что США пытаются выкупить CureVac или заполучить эксклюзивные права на вакцину, воспринимаются как удар со стороны союзника, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. «Это одна из главных политических новостей в Германии. Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что Германия не продается. «America First (Америка превыше всего – прим. ВЗГЛЯД) начинает уже раздражать. Немцы не понимают, почему американцы ведут себя с Германией как с вассалом», – отметил Рар.

              Он уверен, что немецкое правительство действительно будет стремиться удержать CureVac под контролем и не дать американцам перекупить фирму. Но, добавил Рар, «есть риск того, что если американцы чего-то хотят – они это получают: будут покупать нужную им информацию или заниматься шпионажем».

              Игра стоит свеч. CureVac – весьма известный игрок на фармацевтическом рынке, пояснил газете ВЗГЛЯД профессор НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Щелканов. Действительно, несмотря на сравнительную молодость (фирма работает с 2000 года), компания сотрудничает с такими гигантами, как Jenssen Pharmaceuticals и Johnson& Johnson в разработке вакцин от гриппа, в нее инвестирует фонд Билла и Мелинды Гейтс. С 2015 года фирма участвует в международной программе IAVI по разработке вакцины против СПИДа.

              И наконец, самое главное – мажоритарный инвестор компании Дитмар Хопп на днях пообещал: CureVac может разработать вакцину уже к осени, правда, многое зависит от того же самого института имени Пауля Эрлиха.

              Что касается США, то, как сообщило Associated Press со ссылкой на неназванного представителя Белого дома, клинические испытания по оценке эффективности и безопасности вакцины, предназначенной для защиты от Covid-2019, начались уже в понедельник в научно-исследовательском центре в Сиэтле. А две недели назад вице-президент Майк Пенс предупредил, что готовая вакцина вряд ли появится до конца 2020 года.

              «Предложение Трампа немецкой фирме говорит о том, что президент США сильно сомневается в потенциале собственных ученых», – заметил профессор Щелканов. Претензии на Вашингтона на «эксклюзивные права», по мнению эксперта, означают следующее: «Видимо, Трамп собирается купить патент на некий вакцинный препарат и проводить у себя сертификацию вакцины на территории Соединенных Штатов. Cертифицировать вакцину – не то же самое, что создать препарат. Это значит проверить ее безопасность».

              При поддержке администрации Трампа этот бизнес-проект будет иметь успех в своей стране, в Евросоюзе и в других странах – сателлитах США, предположил эксперт, но подчеркнул:

              «Подобная позиция не соответствует медицинской этике.

              Производство вакцины от коронавируса – это не бизнес, это важная социальная функция государств и международных организаций».

              С другой стороны, представитель нынешних инвесторов CureVac, немецкий бизнесмен Кристоф Хеттих заявил в понедельник изданию Mannheimer Morgen: «Мы хотим разработать вакцину для всего мира, а не для отдельно взятых стран». Если же США продолжат попытки купить CureVac, то правительство Германии может даже пойти на национализацию компании, предположил политолог Рар.

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