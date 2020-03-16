Немецкий эксперт назвал способ, как власти Германии могут защитить вакцину против коронавируса от США

«Это удар со стороны союзника. America first начинает раздражать Германию», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя намерение президента США Дональда Трампа привлечь немецких ученых к разработке препарата от коронавируса эксклюзивно для США.

«Это одна из главных политических новостей в Германии. Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что Германия не продается. Немецкое правительство будет делать все, чтобы удержать фирму CureVac, работающую над созданием вакцины против коронавируса, в Германии и не дать ее перекупить американцам. Это не только финансовый, но и этический вопрос», – подчеркнул Александр Рар.

По его словам, поведение американцев привело немцев в полное недоумение. «Это удар по стороны союзника. America first начинает уже раздражать, – говорит Рар. – Немцы не понимают, почему американцы ведут себя с Германией как с вассалом. Но к этому пора привыкнуть, потому что США в первую очередь забоятся о себе. В этом плане политика общих ценностей разваливается как карточный домик, оставляя дальнейшую неприязнь к Вашингтону».

«Есть риск того, что если американцы чего-то хотят – они это получают: будут покупать нужную им информацию или заниматься шпионажем. Для них это очень важно, ведь сейчас идет борьба за новые сведения о коронавирусе», – считает Рар.

По мнению политолога, немецким властям остается лишь вмешаться в рынок и национализировать компанию CureVac. «Это самый последний шаг, но в нынешней ситуации немцы могут это сделать. Лучше нарушить все законы рыночной экономики, но не позволить американцам отобрать фирму, которая способна создать средство для спасения жизней», – заключил собеседник.

Ранее издание Deutsche Welle сообщило о попытке президента США Дональда Трампа привлечь немецких ученых из фирмы CureVac, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, для разработки препарата эксклюзивно для США. При этом Трамп якобы предлагает им большую сумму денег с целью переманить их в США.

В то же время представитель министерства здравоохранения ФРГ заявил, что правительство заинтересовано в разработке лекарства против коронавируса в Германии и Европе и находится в постоянном контакте с этой фирмой.

Между тем 3 марта на сайте CureVac сообщалось, что председатель правления тюбингской фирмы Дэн Меничелла посетил США по приглашению Белого дома, где встречался с Трампом и вице-президентом Майком Пенсом. Стороны обсуждали стратегию и возможности быстрого создания вакцины.

Однако позже, 11 марта, на сайте фирмы опубликовали заявление, что Меничелла уступает пост руководителя фирмы ее основателю Ингмару Херру. Причину ухода Меничеллы не уточнили.

Частная фирма CureVac работает совместно с институтом по прививкам и биомедицинским медикаментам имени Пауля Эрлиха, который принадлежит Германии.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что около 60-70% населения Германии могут заразиться коронавирусом, если в скором времени не будет разработана вакцина.

Напомним, в среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Ранее издание Deutsche Welle сообщило о якобы попытке президента США Дональда Трампа привлечь немецких ученых из фирмы CureVac, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, для разработки препарата эксклюзивно для США.

В то же время Представитель министерства здравоохранения ФРГ заявил, что правительство заинтересовано в разработке лекарства против коронавируса в Германии и Европе и находится в постоянном контакте с этой фирмой.

Между тем 3 марта на сайте CureVac сообщалось, что председатель правления тюбингской фирмы Дэн Меничелла посетил США по приглашению Белого дома, где встречался с Трампом и вице-президентом Майком Пенсом. Стороны обсуждали стратегию и возможности быстрого создания вакцины.

Однако позже, 11 марта, на сайте фирмы опубликовали заявление, что Меничелла уступает пост руководителя фирмы ее основателю Ингмару Херру. Причину ухода Меничеллы не уточнили.

Частная фирма CureVac работает совместно с институтом по прививкам и биомедицинским медикаментам имени Пауля Эрлиха, который принадлежит Германии.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что около 60-70% населения Германии могут заразиться коронавирусом, если в скором времени не будет разработана вакцина.

Напомним, в среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

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