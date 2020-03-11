Меркель заявила о вероятности заражения коронавирусом до 70% населения без вакцины

Около 60-70% населения Германии могут заразиться коронавирусом, если в скором времени не будет разработана вакцина, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Нужно понимать, что когда вирус уже здесь, когда нет иммунитета, нет вакционирования, нет методов терапии, то высокий процент, эксперты говорят, 60-70% могут быть инфицированы, если ситуация будет оставаться такой же», – цитирует РИА «Новости» Меркель.

При этом она не уточнила, идет речь только о населении ФРГ или это прогнозы по миру. По ее мнению, необходимо активно работать над вакциной и методами терапии.

В свою очередь глава института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что коронавирус охватит 60-70% населения, вопрос лишь во времени.

«Мы можем дать свою оценку, как будет распространяться заболевание. Мы знаем, и канцлер верно отметила, что речь идет о пандемическом вирусе, который охватит 60-70% населения. Чего мы не знаем – это с какой скоростью это произойдет», – заявил он.

Вилер отметил, что с появлением вакцины и методики лечения распространение замедлится. Также он отметил низкую относительно других стран смертность от коронавируса в Германии.

«Часто спрашивают, почему в Италии столько людей погибло, а в Германии всего два. Речь идет о систематической работе наших врачей, которые проводят тестирование (потенциальных носителей вируса)», – заявил Вилер.

При этом он добавил, что эпидемия в Германии может продлиться месяцы и «возможно даже годы».

Одновременно с тем канцлер ФРГ подчеркнула, что закрытие границ не является адекватным ответом на вызовы в связи с коронавирусом.

Она добавила, что приемлемой мерой мог бы стать домашний карантин, эта мера способствовала бы ограничению распространения заболевания.

Меркель призвала Евросоюз к координированному подходу в поддержке экономики, пострадавшей от коронавируса.

«Все, что сейчас происходит, вы знаете об этом от отелей, от организаторов выставок, от многих других – не проходит бесследно для экономики. И поэтому речь в Европе идет о скоординированном подходе, при котором каждое государство-член должно внести свой вклад», – сказала канцлер.

По словам канцлера, «хорошая система социальной поддержки» в ФРГ служит дополнительным инструментом сдерживания негативного эффекта.

При этом Меркель отметила, что на европейском уровне уже есть определенные договоренности о создании инвестфонда в размере 25 млрд евро.

В среду стало известно о гибели от последствий коронавируса трех человек в Германии. До этого в Египте от коронавируса скончался турист из Гамбурга. По последним данным, в Германии подтверждены 1 139 случаев заражения коронавирусом.

По данным ВОЗ, общее количество инфицированных коронавирусом в мире составило 113 тыс. 702 человека.

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