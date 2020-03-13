Как коронавирус изменит человеческие привычки

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13 марта, пятница  |  Последнее обновление — 20:20  |  vz.ru
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Новая паника на рынках приближает мировой кризис

Вторая волна паники на рынках может стать не последнейФото: Петр Ковалев/ТАСС
Вторая волна паники на российском рынке акций остановилась всего в шаге от рекордного падения за многие годы. Нефть снова просела, доллар и евро подскочили более чем на два рубля – к 75 и 85. Однако злополучное дно так и не было пройдено, считают эксперты. Чего же ждать дальше – полномасштабного кризиса или чудодейственного восстановления экономики? Подробности...
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Путин должен продолжать большую геополитическую игру

Внешняя политика Путина всегда была нацелена на усиление России Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Едва ли не самой важной причиной, по которой наши граждане беспокоятся о возможном уходе Путина с поста президента в 2024 году, является нестабильная международная ситуация. Несомненно, что в ближайшие годы она не станет проще – ставший очень тесным мир вступил в эпоху глобальной трансформации. И опытный руководитель в этих условиях становится серьезнейшим конкурентным преимуществом России. Подробности...
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США отбирают у России господство в воздухе

Су-35 – прекрасные истребители, но США делают все, чтобы зарубежные покупатели не смогли этого оценитьФото: Антон Денисов/РИА Новости
Похоже, США удалось сорвать заключение одного из важнейших для России контрактов на экспорт оружия – продажу эскадрильи Су-35 Индонезии. Это не первый подобный случай, и только отдельные, наиболее смелые страны имеют возможность противостоять огромному давлению Вашингтона. С помощью каких инструментов Соединенные Штаты давят на покупателей российских вооружений? Подробности...
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Американские и китайские военные доигрались с коронавирусом

Американцы могли завезти коронавирус во время VII Военных игр в УханеФото: CHINA STRINGER NETWORK/Reuters
Китай заподозрил США в завозе коронавируса. «Теории заговора» о том, что у COVID-19 – искусственное и, возможно, американское происхождение, возникали и раньше. Но теперь версия высказана на высшем дипломатическом уровне чиновником МИД КНР. Каким образом американцы могли импортировать вирус в Ухань? Получит ли это обвинение развитие и какими могут быть в этом случае последствия для отношений Китая и США? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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«Хромая утка» осталась в мечтах меньшинства

Алексей Мартынов, политолог
Для огромного количества людей опция возвращения Путина, при необходимости, на высший пост – своего рода гарантия будущего. Осознание этой опции дает многим уверенность в завтрашнем дне. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Украина даже не пытается стать суверенным государством

Глеб Простаков, журналист
Отставка правительства и снятие с должности генпрокурора Украины – это бунт команды Владимира Зеленского против своих политических спонсоров: олигарха Игоря Коломойского, с одной стороны, и коллективного Запада – с другой. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Евроатлантизм рушится на глазах

Сергей Мардан, публицист
Решение Трампа закрыться от европейских стран бьет не просто по старой Европе или в широком смысле – по ЕС. Это решение – сокрушительный удар вообще по евроатлантизму. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
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    Пандемия коронавируса: главное

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      Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

      В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
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      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

      В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
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      Десятки тысяч беженцев прорываются из Турции в Грецию

      Более 100 тысяч беженцев, скопившихся у границ Турции с Евросоюзом, прорвались в Евросоюз после того, как Анкара приняла решение открыть границы. Уже есть первые жертвы - греческие пограничники застрелили беженца из Сирии
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              Как коронавирус изменит человеческие привычки

              Футурологи считают, что кормить нас скоро будут только роботы – и это не связано с коронавирусом   13 марта 2020, 20:00
              Фото: ChinaImages/Reuters
              Текст: Михаил Мошкин

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              Социопатия в мире усиливается вне зависимости от вспышки вируса. Это стремление к «атомарности жизни», к автономному существованию, к распаду традиционной семьи. Эпидемия лишь немного стимулирует эти тенденции. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД социолог Алексей Фирсов. По его мнению, жизненный уклад во многих странах из-за вируса изменится, но все же не кардинально.

              Правительство Чехии в пятницу объявило о запрете с 16 марта въезда в республику всем иностранцам, кроме тех, кто имеет вид на жительство. При этом самим чехам запрещен выезд из страны. Напомним, что ранее похожие меры ввело и правительство Италии. Правда, итальянцам все же можно покидать страну, но они обязаны предъявить пограничникам документ о цели своей поездки (например, срочная командировка).

              Пограничный контроль восстановили Словакия, Австрия (по сути закрыв границу с Италией), Эстония, Норвегия. Страны Шенгена, еще недавно гордившееся своей прозрачностью своих внутренних границ, стремительно отгораживаются друг от друга, как в средневековые времена.

              Тем временем в России топ-чиновники на фоне глобальной эпидемии все же находят и поводы для оптимизма. Глава Минкомсвязи Максут Шадаев накануне заявил: для нашей страны коронавирус в некотором смысле – это «окно возможностей» для развития сервисов, связанных с дистанционным образованием и здравоохранением. Россия уже готова к переводу в онлайн-режим систем госуправления, бизнеса и социальной сферы – к примеру, есть все технологические ресурсы, необходимые для перевода в онлайн совещаний органов власти, цитирует министра ТАСС.

              Насколько же широко может перейти в онлайн не только государственная, но и всякая наша деятельность вообще? Эксперты уже строят прогнозы, как пандемия изменит образ жизни в России и во всем мире. Так, политолог Дмитрий Дробницкий предсказал, что в мире радикально изменится отношение к миграции. Он говорит: «Когда лет через тридцать студентам будут задавать вопрос, что же прикончило глобализацию в 20-е годы, ответом «на зачет» будет: «COVID-19».

              Насколько же широко может перейти в онлайн не только государственная, но и всякая наша деятельность вообще? Эксперты уже строят прогнозы, как пандемия изменит образ жизни в России и во всем мире. Так, политолог Дмитрий Дробницкий предсказал, что в мире радикально изменится отношение к миграции. Он говорит: «Когда лет через тридцать студентам будут задавать вопрос, что же прикончило глобализацию в 20-е годы, ответом «на зачет» будет: «COVID-19».

              Политолог Марат Баширов в своем Telegram-канале предрекает передел основ мировой экономики. Он напоминает о том, что в мире уже началась четвертая промышленная революция, важная черта которой – исключение человека из процесса принятия решений. Эти процессы могли бы вызвать социальные волнения, но в условиях паники люди сами отдадут то, что раньше было им дорого, считает политолог. Они откажутся от своих прав, согласятся на ограничение передвижения и потребления, уверен Баширов.

              Алексей Фирсов<br>(фото: Владимир Гердо/ТАСС)
              Алексей Фирсов
              (фото: Владимир Гердо/ТАСС)

              О том, как изменится уклад жителей планеты после глобального удара, нанесенного коронавирусом, в интервью газете ВЗГЛЯД рассуждает глава Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов.

              ВЗГЛЯД: Алексей Владимирович, глава Минкомсвязи полагает, что коронавирус открыл «окно возможностей» для цифровизации госуправления, бизнеса и социальной сферы, для дистанционного образования и здравоохранения. На ваш взгляд, в какой степени такие надежды сбудутся?

              Алексей Фирсов: То есть чтобы открылось «окно возможностей», нам нужно было ждать коронавирус? Сама постановка вопроса любопытна. Но, полагаю, вирус окажет стимулирующее воздействие. Если попытаться найти в ситуации что-то позитивное, то вспышка коронавируса начинает «отсекать лишние сущности». Колоссальное количество «ивентов», то есть мероприятий разного плана, которые производило человечество в последние годы, возникало от избытка ресурсов и времени, от необходимости как-то канализировать активность разросшегося менеджмента компаний.

              Сейчас много чего может не случиться, включая, например, Петербургский экономический форум. Но от этого ничего серьезно не изменится. Как жили без этих форумов, так и будем жить.

              Что касается всеобщей цифровизации, то вряд ли она на данный момент полностью снимет необходимость человеческого взаимодействия. Мы изучали, могут ли онлайн-совещания и конференции полностью вытеснить офлайновые встречи? Нет, этого не происходит. Людям нужно ощущение присутствия. Есть целый ряд моментов, которые заметны на микроуровне и ускользают в онлайн-формате. Это и вопрос доверия, и более гибкое управление рабочим временем. Потом, человеческое сознание в принципе консервативно, привыкает к определенным форматам. Оно нуждается в триггерах для изменений.

              Не будь коронавируса, мы продолжали бы совершать большой объем разных привычных действий, частично уже бессмысленных – тех, что давно уже пора было переносить на цифровые платформы.

              Любой кризис стимулирует процессы, которые уже назрели в обществе. 

              ВЗГЛЯД: То есть коронавирус все-таки поменяет структуру жизни? Дойдет ли до того, что человечество перенесет почти всю свою деятельность в Сеть, и у людей останется живое общение лишь с близкими родственниками. Например, еду скоро будут развозить только роботы-курьеры?

              А. Ф.: Доставка еды домой – достаточно удобная практика. Но масса людей привыкла ходить в магазины. И люди все равно будут ходить в магазин. Вирус простимулирует какую-то часть общества использовать цифровые платформы, чтобы заказывать продукты. Наверное, потом это станет для них привычкой. То же самое произойдет и с совещаниями в онлайн-формате, и другими элементами нашей жизни.

              Но одного вируса недостаточно, чтобы создать долгосрочные модели поведения. Коронавирус и связанная с ним паника рано или поздно пройдут, вакцина появится, иммунитет выработается. У человечества короткая историческая память. И она становится все короче, поскольку растет скорость изменений.

              Поэтому не будет такого, что все люди уйдут в социопатию, забьются по домам на долгий срок. Даже сейчас в Италии, откуда я недавно вернулся, где умирает по двести человек за сутки, где введен чуть ли не комендантский час, – днем города живут, люди общаются. До последнего момента люди, как обычно, сидели в барах и кафе.

              На какой-то стрессовый период поведение человека изменится. Мы можем уйти в самоизоляцию, но потом вернемся к привычному балансу.

              Иное дело, что тенденция социофобии в мире усиливается вне зависимости от вируса. Равным образом расширяется использование онлайн-сервисов. Если говорить в целом, это тенденция к «атомарности жизни», стремление к автономному существованию. Сюда же укладывается и распад традиционной семьи. Опять-таки эпидемия лишь немного простимулирует эти тенденции.

              То же касается и расширения власти искусственного интеллекта. Да, мы доверяем роботам все больше функций. Но нельзя сказать, что через два месяца мы проснемся в новом мире. Есть лишь направление, в котором движется мир.

              ВЗГЛЯД: Правда ли, что коронавирус «прикончит» глобализацию?

              А. Ф.: В последние годы мы наблюдаем некие новые ограничители для глобализации. Возник всплеск интереса к локальным брендам, к локализации жизни, возвращение к традиционным культурам. Это свойственно не только нам, это можно наблюдать в тех же США, Великобритании, Австрии, Германии.

              Вирус стимулирует возвращение понятия границ. Можно сказать, что ему сейчас «присвоили гражданство»: вспышка ассоциируется с Китаем, Ираном, Италией – хотя ясно, что зона болезни не проходит строго по границам той же Италии. Воспоминание о том, что есть границы и они требуют закрытия, пришло раньше, но вспышка вируса тоже ускорила этот процесс.

              На ваш взгляд

               
              Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса?



              Обсуждение: 67 комментариев
              ВЗГЛЯД: А изменит ли вирус расклад сил в мировой экономике? Китай перестанет быть мировой фабрикой? Ведь другие страны теперь боятся слишком сильно зависеть от китайского производства.

              А. Ф.: Если только эпидемия не примет масштабов средневековой «черной смерти», когда четверть населения Европы вымерла от чумы, то быстрого изменения расклада не будет. Китай сейчас быстро восстанавливает свои позиции, если, конечно, верить их официальной статистике. Факт в том, что в Ухани, как известно, уже закрыли большую часть инфекционных корпусов. Благодаря мобилизационной модели общества, которой нет у Европы, Китай достаточно эффективно справляется с постигшим его кризисом. 

              Другое дело, что Китай потихоньку так и так теряет статус мировой фабрики. Производства уходят в Индию, Вьетнам, в другие страны с более дешевой рабочей силой. Переток инвесторов туда, где дешевле рабочие руки, где выгоднее условия – это естественный процесс. Но КНР с ее мощной материальной базой – это игрок на долгую перспективу. Вряд ли что-то всерьез подорвет ее позиции.

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