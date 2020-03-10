Италия превратилась в гигантский лагерь для зараженных

Первой в мире страной, которая ввела тотальный карантин и ограничения по всей своей территории из-за коронавируса, стала Италия. Газеты спорят, чья очередь следующая, Испании или Франции. Чем обосновал столь беспрецедентные меры итальянский премьер-министр, что происходит в крупнейших городах страны и почему вирус вызвал бунты среди заключенных?

«Больше не будет Италии в красной или оранжевой зоне, а будет ВСЯ Италия в защищенной зоне». С таким заявлением выступил премьер-министр страны Джузеппе Конте, объявив о беспрецедентных мерах и новых правилах по борьбе с распространением новой болезни. Правила распространяются на всю территорию страны, но по согласованию с регионами: «Движение по всей Италии будет возможно только по причинам работы, необходимости или здоровья».

Коронавирус терроризирует страну, и правительство принимает меры, чтобы еще больше ужесточить противоэпидемиологические меры и ограничить распространение инфекции. Как отметил Конте, «сегодня наступил решающий момент в борьбе с вирусом, мы не можем снизить контроль и ответственность».

«Закрыть школы и университеты было непростым решением, и мы просим семьи и родителей с детьми приложить значительные усилия для выполнения наших требований. Будущее Италии в наших руках, и каждый должен внести свой вклад. Все граждане должны оказывать противодействие распространению коронавируса», - цитирует премьера La Stampa. И приводит еще одно его же высказывание: «Мы прекрасно понимаем, насколько сложно изменить наши привычки. Но у нас больше нет времени: происходит значительный рост инфекции и количество умерших от нее людей. Поэтому мы все должны оставить на время заботу о собственном комфорте и удобствах, ради выживания и блага Италии. И мы должны сделать это немедленно».

И действительно. На 10 марта в Ломбардии насчитывалось 5.469 инфицированных (увеличение за стуки составило 1.280 человек) и свыше 330 случаев летального исхода (статистика, увы, постоянно растет).

Не контактируй – не заболеешь

Ещё несколько дней назад в Риме задумались над введением ограничений на публичные собрания, посещения населением театров, кинозалов и спортивных мероприятий по всей стране. До этого момента карантин распространялся только в некотором количестве городов и поселков северной части апеннинского «сапога».

Попробовали на футболистах: поначалу матчи чемпионата Италии откладывали на более поздние даты, рассчитывая, что «все обойдется». Затем, когда отложенного скопилось невпроворот, решили играть без зрителей: и на футболистов никто посторонний не начихает, и фанаты друг друга инфекцией не наградят. Исполнение матчей смотрелось довольно странно, но позволяло соблюдать календарь, и анити-коронавирусный спортивный эксперимент терпели.

Теперь, после введения ограничений на передвижение по стране, итальянские клубы и вовсе могут не поехать играть ответные матчи стадии плей-офф евротурниров, да и принять иностранных соперников у себя – тоже.

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Школы, университеты, прочие образовательные учреждения закрыты на карантин до 3 апреля. Закрывается даже собор Святого Петра в Ватикане. Власти надеются, что «когда воздух станет теплее, коронавирус умрет» - по страницам прессы бегает версия «он не выдерживает температуру выше 26-27ºC». Основная масса в это верит (потому что надежда умирает последней), но некоторые трезвомыслящие портят картину ожидания светлого будущего «глупыми» вопросами: а как же вирус вообще живет в человеческом организме, если там, как минимум, 36,6ºC?

«Решётки рухнут и свобода…»

Заключенные трех десятков итальянских тюрем подняли бунт, когда узнали о «драконовских мерах правительства», среди которых запрет на посещение арестантов родственниками. Родные и близкие заключенных одного из пенитенциарных заведений, где начался бунт, поддержали сидельцев.

Беспорядки начались на севере страны – в Модене. В результате принятия охранниками мер по утихомириванию сидящего контингента в тюрьме «Санта-Анна» погибло шестеро заключенных. Зафиксированы случаи массовых побегов: по данным СМИ, на свободе оказалось несколько десятков опасных преступников. Федерация автономных профсоюзов Национальной пенитенциарной полиции Италии обнародовала более пугающую информацию: количество сбежавших измеряется не десятками, а сотнями. 70 беглецов уже поймано и возвращено «по месту отсидки», а ещё не менее 300 гуляют и вряд ли будут отловлены в ближайшее время.

В Милане группе заключенных удалось в понедельник забраться на крышу тюрьмы Сан-Витторе и поджечь простыни, крича «свободы, мы хотим свободы».

А всё началось, как это обычно бывает, «из лучших побуждений» - администрация учреждения сообщила зекам, что «свиданий с родными не будет, чтобы они вас не инфицировали». В римской тюрьме «Регина Коэли» произошла жёсткая стычка надзирателей с арестантами, в ходе которой заключенные устроили пожар.

«Силовые структуры пытаются контролировать ситуацию», отмечает испанская El Confidencial , и ключевым словом в этой фразе видится глагол «пытаются». Столкновения произошли также в тюрьмах городов Аугуста, Болонья, Прато, Палермо. С учетом этого сенатор от Демократической партии Франко Мирабелли предложил заключенным, которые собираются отбывать наказание, завершить его под домашним арестом, чтобы избежать проблем с переполненностью. Лидер партии Никола Дзингаретти не смог выступить с этим предложением, поскольку сам подхватил коронавирус и находится на излечении.

А на площадях – одни голуби

Чтобы понять размах эпидемии на севере Италии, достаточно заехать (кому удастся преодолеть санитарные барьеры) в славный город Ломбардии – Милан. Финансово-экономический нерв Италии, один из главных мировых центров моды.

В полдень Милан кажется непроснувшимся. Впрочем, почему «непроснувшимся» – он вообще редко засыпает, и ночью, и на рассвете улицы глобального города наполнены жизнью. Обычно, но не сейчас. Пустынные автомагистрали, громадные современные густонаселенные кондоминиумы без видимого присутствия жителей (все – внутри, квартиры стали карантинным лазаретом), солнечные тротуары с тенью только от деревьев, но не от спешащих прохожих…

Бары, кафе, рестораны практически лишились посетителей, зато торговые центры реализовали почти всё со складов – полки во многих супермаркетах опустели, народ сметает продукты и питается ими дома.

Исторический центр северной столицы Италии нынче свободен от туристов. Площадь перед Миланским собором, Пьяцца-дель-Дуомо, выглядит совершенно непривычно – одни голуби. И вирус COVID-19.

Кажется, что это сон. Жизнерадостные, темпераментные итальянцы с трудом принимают сложившуюся ситуацию, но, похоже, уже понимают – деваться некуда, карантин национального уровня, реальную болезнь можно победить только реальным осознанием ее опасности.

«Если эпидемия распространится по всей стране, нам конец»

По мнению Роберто Буриони, итальянского врача, профессора микробиологии и вирусологии в Университете Vita-Salute San Raffaele (Милан), «меры по профилактике коронавируса не должны приниматься только теми, кто живет в зоне вспышки инфекции». Напротив, больше внимания следует уделять именно тем регионам, где вирус еще не распространился.

«Мы должны продолжать проводить строгие профилактические меры на севере, но такие же строгие меры предосторожности в данный момент должны принять и граждане тех регионов, куда вирус еще не проник. Оставайтесь дома, - говорит вирусолог в интервью Radio Capital. -Так мы всё ещё можем повлиять на ход эпидемии, задержать и ослабить её».

Говоря о попытках «северян» выехать на поездах к югу от Милана, Буриони напоминает, что это «лучший способ распространения эпидемии даже в тех районах, где она еще не наступила». «Если эпидемия распространится по всей стране, нам конец», – заявил медик.

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