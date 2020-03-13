Чехия полностью закрыла границу из-за коронавируса

Правительство Чехии приняло решение о запрете с 16 марта въезда в республику всем иностранным гражданам, кроме тех, кто имеет вид на жительство. Также запрещен выезд из Чехии ее гражданам, сообщил на пресс-конференции премьер Андрей Бабиш.

Бабиш заявил, что правительство «решило ужесточить меры в борьбе с расширением коронавируса», передает РИА «Новости».

«С 00.00. (02.00 мск) понедельника в республику запрещен въезд всем иностранным гражданам, кроме тех, кто имеет разрешение на постоянное или длительное проживание в Чехии. Кроме того, правительство запретило всем нашим гражданам выезд за пределы республики», – сказал премьер.

На утро пятницы в Чехии зарегистрировано 117 больных COVID-19, из них двое находятся в тяжелом состоянии. Тесты на вирус прошли 2 тыс. 353 человека.

В связи с быстрым и широким распространением заболевания в республике правительство Чехии ввело с четверга чрезвычайное положение.

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Напомним, в среду ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире. На интернет-портале мэра Москвы Сергея Собянина имеется официальный источник информации по ситуации вокруг распространения заболевания в российской столице.

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