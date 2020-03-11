Борьба Украины с коронавирусом заставит кашлять всю Европу

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11 марта, среда  |  Последнее обновление — 21:59  |  vz.ru
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Как лучше всего пережить валютную панику

Накопленных резервов ФНБ России хватит на шесть летФото: Петр Ковалев/ТАСС
Мир переживает наступление сразу двух «черных лебедей» – коронавирус и провал нефтяной сделки России с Саудовской Аравией. Шоковый обвал на рынке нефти, а следом и резкое ослабление рубля могут иметь серьезные последствия для России. Что это означает для национальной экономики и к чему готовиться простым россиянам? Подробности...
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Почему Трамп отказался отмечать День Победы в Москве

Трамп известен своей любовью к мероприятиям с ветеранами, но только американскими ветеранамиФото: Judith WHITE/Zuma/ТАСС
Трамп не раз давал понять, что ему нравится идея прилететь в Москву для празднования 75-летия Победы. Правда, сразу он приглашения не принял и взял время на раздумья: ответ-де зависит от ситуации в его стране и от предвыборной кампании. Теперь ответ пришел − в визите отказано, символического воссоединения антигитлеровской коалиции не случится. Является ли это оскорблением для России? Подробности...
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Как живет родина Ильича из Little Big

Илья Прусикин (слева в первом ряду рядом с учительницей) в школьные годыФото: из личного архива
Уроженец села Усть-Борзи в Забайкальском крае Илья Прусикин («Ильич») и его группа Little Big выбраны представлять Россию на конкурсе «Евровидение». Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД поговорил с односельчанами артиста, которые после развала СССР остались выживать на берегу реки Борзянки, что в Ононском районе. Подробности...
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Турецким беспилотникам приписали фантастические успехи в Сирии

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Турция активно хвастается итогами боев в Сирии – турецкие БПЛА якобы нанесли гигантские потери сирийской армии и даже уничтожили сразу восемь комплексов «Панцирь». Некоторые аналитики употребляют выражение «Турция показала России, как надо воевать в XXI веке». Действительно ли турецкие беспилотники показали себя в небе Сирии столь впечатляющим образом? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Кто решил, что Путин пойдет на пятый срок?

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Рискну предположить, что у Путина совсем иные цели, чем сохранение собственной власти. И главной из них является стратегическая – оставить после себя систему, которая будет существовать еще очень долгое время после него. Подробности...
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К нефтяной войне в Кремле были готовы

Владимир Добрынин, журналист
Для России мало что изменилось: снижение стоимости бочки нефти легко покрывается увеличением поставок сырья заграничным партнерам – объемы долларов и евро, притекающих в страну, останутся на прежнем уровне. А рублевые поступления в бюджет даже увеличатся. Подробности...
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Москва выдержала турецкую проверку «на слабо»

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Турция отступила и поняла, что Россия – не «еда», а как минимум равный партнер. Вопрос только в том, насколько долго в Турции будут помнить об этом уроке и как скоро снова решат испытать Кремль. Подробности...
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      Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

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              Борьба Украины с коронавирусом заставит кашлять всю Европу

              Украина закрывается от вируса, но вряд ли закроется   11 марта 2020, 21:00
              Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
              Текст: Николай Стороженко

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              Украина предпринимает экстренные меры по борьбе с коронавирусом: с 12 марта на всей территории страны вводится тотальный карантин. Есть масса признаков того, что это решение будет иметь большие последствия не только для Украины, но и для всей Европы. Хотя бы потому, что миллионы заработчан из-за вируса рванули из Италии и Польши на родину. И это не единственный результат эпидемии.

              Украина закрылась на карантин. Предварительно – до 3 апреля. А там уж как пойдёт.

              Закрылась, конечно же, по-украински. Отменили занятия во всех учебных заведениях – от детских садиков (в январе-феврале, когда школьники уже сидели дома из-за эпидемии ОРВИ, садики работали) до вузов. Любые другие внешкольные секции, кружки и т. п. – тоже. 

              Гамму чувств родителей сложно передать словами. Коронавирус коронавирусом, а жить-то как? Школьника ещё можно оставить дома одного, нарезав с вечера бутербродов и обучив его разогревать себе в микроволновке суп в судочке. А с дошкольниками как? Уходить на работе на три недели в отпуск? Так ведь у многих дети, всех в отпуск не отправишь.

              Экономика уже отреагировала: курс продажи доллара на черном рынке прыгнул выше 27 гривен, хотя ещё вчера был ниже 26. В банках курс продажи пока в районе 26,5 грн. Последний раз такие значения можно было наблюдать год назад – но тогда гривна, наоборот, активно укреплялась. Сейчас же всё вперемешку: владельцы ОВГЗ из-за биржевой паники спешат их сбросить, бизнес запасается валютой про запас.

              Отменили массовые мероприятия, установив запрет собираться числом более 200 человек по стране и свыше 60 человек в Киеве. А до 60? Вроде как можно, но с обязательной термометрией. Кто будет её делать, кто будет верифицировать – загадка.

              Впрочем, на Верховную раду и её заседания этот запрет не распространяется. Запомните этот момент, мы к нему ещё вернёмся.

              Рванулись домой

              Закрываются и границы. Из 219 контрольно-пропускных пунктов по всей протяжённости госграницы Украины работать будут только 49. «Премьер [министр Украины Денис Шмыгаль – прим. ВЗГЛЯД] говорит, что там [видимо, вблизи закрытых КПП – прим. ВЗГЛЯД] оборудованы места для карантина», – пишет в Facebook заместитель секретаря СНБО Украины Виктория Сюмар.

              Но карантин, видимо, предусмотрен и оборудован для грузов. А есть ведь ещё люди. В пабликах соцсетей, где общаются украинцы-гастарбайтеры, уже звучали опасения по поводу сложностей возврата на Украину из-за эпидемии. Однако такого развития событий мало кто ожидал. Украинцы и так готовились массово ехать домой – скоро Пасха, многие в эти дни стремятся увидеться с родными. И давка на украинско-польской границе начинается ещё за неделю до праздника. Теперь же побегут ещё и паникёры. И – упрутся в закрытые КПП. А на тех, что будут работать, очереди будут измеряться даже не километрами, а днями.

              Кстати, самолёты не спасут. К примеру, авиасообщение с Италией украинский кабмин превентивно закрыл: «В дальнейшем будем наблюдать: со странами, где активно будет развиваться этот вирус, будем рекомендовать авиакомпаниям прекращать авиасообщение».

              Без шуток – всей Европе грозит масштабная и достоверная реконструкция времён Аттилы и Алариха. Гигантское нашествие гуннов один в один – только в обратную сторону. В одной только Италии работает от пятисот тысяч до одного миллиона украинцев. В соседней с Украиной Польше их, оценочно, до двух миллионов.

              И речь не только о транспортном коллапсе. Во-первых, всё это время гастарбайтеры не будут работать, а значит, и слать деньги на Украину. Во-вторых, ещё вопрос, пустят ли их после карантина обратно.

              Транспорт и магазины работают. Пока

              Теперь – о том, что на Украине не закрылось. Общепит работает, супермаркеты и магазины – тоже. Кроме развлекательных зон ТРЦ, конечно же (им, наоборот, грозят карами за нарушение предписаний карантина). Однако всех остальных это не касается, разве кто-то из предпринимателей по собственной инициативе решит в погребе пересидеть. Официальных указаний закрываться нет, что рождает логичные вопросы: почему одних нужно закрывать, а другие, тут же рядом, продолжают работать. 

              Работает коммунальный и междугородный транспорт. Работает киевское метро, хотя в час пик любой его вагон нарушает норму о «не более 60 человек». Международные поезда «Укрзализници» ходят по обычным расписаниям.

              И даже авиарейсы отменены частично. Скажем, в пресс-службе МАУ журналистам заявили, что отменяют перелёты в 16 стран. В основном – в страны Европы по двум общим признакам: либо там высокое число заболевших, либо там работает много украинцев. Отдельным пунктом идёт Китай: прилетевших оттуда по умолчанию отправляют на двухнедельный карантин.

              Карантин, но на масках наварились все

              Вместе с объявлением карантина, правительство Украины ввело запрет на экспорт медицинских масок и товаров противоэпидемического назначения.

              Надо сказать, с решением явно не торопились. К концу февраля каждый первый украинец знал о том, что Украина экспортирует эти изделия стахановскими темпами – 983,5 тонны за три последних месяца. Знали – потому что не могли их купить. В аптеках. Зато ими бойко торгуют в интернете по 15-25 гривен за штуку (одна-две гривны в обычное время). Не в курсе были только чиновники. Хотя другие страны массово вводили аналогичные запреты ещё месяц-полтора назад.

              С экспресс-тестами на коронавирус вообще напряжёнка. Они есть, но крайне немного, их используют для проверки в случаях реальной угрозы заражения.

              Возможно, как раз поэтому на Украине на момент объявления карантина всего один подтверждённый случай заболевания. Что сразу рождает логичный вопрос: во время эпидемии кори никто и не думал вводить карантин, хотя количество заболевших измерялось десятками тысяч в год. А тут объявляют после одного заболевшего. Какую же информацию чиновники недоговаривают? Нет сомнений в том, что этот вопрос рано или поздно придёт в голову каждому жителю Украины.

              Лучшее время для большого хапка

              Самое время вернуться к Верховной раде Украины, которая продолжит работу, несмотря на все ограничительные меры. Теоретически это объяснимо – власть на то и власть, чтобы работать в первую очередь в кризисное время. Однако, как раз накануне объявления карантина, Владимир Зеленский заявил о сохранении курса страны неизменным: «Земельная реформа – это реформа и президента, и правительства – мы все несём ответственность... На протяжении почти 30 лет никто не мог даже начать обсуждение законопроекта о рынке земель сельскохозяйственного назначения. Мы закончим эту реформу».

              На ваш взгляд

               
              Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса?



              Обсуждение: 65 комментариев

              Украинский президент совершенно верно подметил: никто к ней подступиться не мог. Потому что любая попытка заканчивалась протестами – при любой власти. История реформ научила украинцев главному: любая реформа затевается для того, чтобы чего-то их (украинцев) лишить. А земля – это последнее, чего их можно лишить. Да, в той или иной степени рынок земли есть в любой стране, да протест иррационален, а украинцы сидят на земле как собака на сене. Но верно и другое: их действительно хотят «нагреть». Достаточно посмотреть на предварительную стартовую стоимость украинского гектара (1-1,5 тыс. долларов) и сравнить её с ценами в странах ЕС.

              И тут – такая царская возможность. Любой протест можно объявить нарушением карантина и разгонять хоть войсками. Не случайно первое, что тут же вспомнили украинцы – Порошенко с его объявлением военного положения накануне выборов. Но сегодня мало кто вспомнит, что экс-президенту Украины пришлось тогда давать личные гарантии своим западным кураторам: военное положение никак не повлияет на выборы. Зеленскому же гарантий давать не нужно – по крайней мере, никто не требовал...


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