Украина остановила авиасообщение с Италией

Авиасообщение Украины с Италией решено приостановить из-за ситуации с коронавирусом, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.

«Сегодня, действительно, было решение и авиакомпании уже приступили к его реализации – это фактически отмена авиасообщения с Италией, пока», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее российские туроператоры предложили туристам из России досрочно уехать из Италии в связи с карантином.

По всей Италии с 10 марта по 3 апреля введен карантин. В стране, по оценкам туроператоров, может находиться меньше 1 тыс. россиян.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации в Италии.