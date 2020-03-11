Туроператоры предложили россиянам досрочно прекратить отдых в Италии

Туроператоры предложили путешественникам из России досрочно уехать из Италии в связи с карантином, введенным в стране из-за коронавируса, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«В связи с введенным в Италии карантином и связанными с ним ограничениям, туроператоры предлагают туристам, находящимся в стране, досрочный выезд в Россию со среды, 11 марта 2020 года», – сказано в сообщении на сайте ассоциации.

По всей Италии с 10 марта по 3 апреля введен карантин, иностранным туристам разрешается выехать из страны домой. В АТОР уточнили, что в Италии на настоящий момент может находиться менее тысячи россиян.

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Ранее в посольстве России в Италии разъяснили, как соотечественникам передвигаться по Италии во время эпидемии коронавируса с учетом мер, принятых итальянским правительством.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации в Италии, которая ушла на карантин по коронавирусу.

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