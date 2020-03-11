Соседи сдали полиции нарушившую карантин женщину в Москве

В центре Москвы бдительные соседи пожаловались в полицию на москвичку, нарушившую карантин по коронавирусу, сообщили СМИ.

Как передает РЕН ТВ, по словам соседей, женщина покинула квартиру, чтобы сходить в магазин.

По сигналу сотрудники прибыли в Большой Савинский переулок, номосквичка отказалась открывать дверь стражам порядка, заявив, что опасается их заразить.

По данным Всемирной организации здравоохранения, общее количество инфицированных коронавирусом в мире составило 113 тыс. 702 человека, из них 80 тыс. 924 человека – в Китае.

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