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15 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:33  |  vz.ru
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Россия подготовилась к кризису лучше, чем шесть лет назад

Мировые центробанки предпринимают беспрецедентные меры по тушению пожараФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Рыночные качели заставляют страны принимать беспрецедентные меры для спасения своей финансовой системы. Американский регулятор впервые с 2008 года вливает на рынок беспрецедентные 1,5 трлн долларов. Как Россия готова к шоковой ситуации и вернется ли рубль к 61 за доллар, как прогнозирует американский банк Goldman Sachs?  Подробности...
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Как создать новую теорию успеха России

Поправки в Конституцию активно обсуждаются экспертным сообществомФото: Николай Хижняк/РИА «Новости»
Новые положения Конституции России отражают изменения, произошедшие в обществе, и вызовы, которые стоят перед страной. Не менее важно и то, что поправки помогут сформулировать новую российскую государственную идеологию. Все это обсуждалось накануне в Калининграде на семинаре «Государственный суверенитет как конституционная ценность России», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Подробности...
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Коронавирус стал испытанием добродетели верующих

Верующим и священникам предписано блюсти гигиену и следить за здоровьем. Храмы пока не закрываютФото: Петр Ковалев/ТАСС
Католическая Пасха в 2020 году в Ватикане пройдет без прихожан, а папа Римский обратится к своей пастве по видео. В Италии, которая стала эпицентром коронавируса такие вынужденные «реформы» оправданы. Церковные службы отменяют или переводят в видео-режим по всему миру – католики, протестанты, и некоторые православные. Останутся церковные двери в России на Пасху открытыми? Подробности...
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Эстонцы стали бояться украинских гастарбайтеров

Украинские гастарбайтеры наглеют и отнимают у эстонцев рабочие местаФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В последнее время в Эстонии непрерывно растет количество гостей с Украины – они приезжают в качестве гастарбайтеров. Казалось бы, для местных жителей это прекрасный повод проявить солидарность и пригласить граждан Украины строить совместное будущее в объединенной Европе. Почему же эстонцы крайне недовольны приезжими украинцами?  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Кому выгоден «культ личности» Путина

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Россия – не Восток и не Запад, но может быть у нас тоже есть тяга к культу личности? Либералы-западники убеждены в этом: русские для них – это рабский народ, поклоняющийся своим правителям. Но это абсолютная ложь – русские один из самых вольнолюбивых народов. Подробности...
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Довести до ума двуглавого орла

Дометий Завольский, историк-архивист
Если уж речь зашла о корректировке самых законодательных основ государства, напрашивается мысль, что грех не поправить сделанный на скорую руку и без должного разумения герб России. Подробности...
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Воссоздание Османской империи Анкара начала с Кипра

Андрей Манчук, политолог
Анкара пытается реализовать на севере Сирии ту же схему, что и на севере Кипра: создать там полностью зависимое государственное образование, чтобы затем попытаться переварить эти территории в рамках проекта новой Османской империи. Подробности...
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      Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
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      Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

      В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
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      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

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              Верующим и священникам предписано блюсти гигиену и следить за здоровьем. Храмы пока не закрывают   15 марта 2020, 19:50
              Фото: Петр Ковалев/ТАСС
              Текст: Михаил Мошкин

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              Католическая Пасха в 2020 году в Ватикане пройдет без прихожан, а папа Римский обратится к своей пастве по видео. В Италии, которая стала эпицентром коронавируса такие вынужденные «реформы» оправданы. Церковные службы отменяют или переводят в видео-режим по всему миру – католики, протестанты, и некоторые православные. Останутся церковные двери в России на Пасху открытыми?

              Пасхальная служба в главных храмах католического мира – в Ватикане, пройдет в этом году без прихожан. Об этом в воскресенье сообщили в префектуре Папского дома – структуре, которая отвечает за внутреннюю организацию Святого престола. Вплоть до Пасхи (которая, напомним, у католиков отмечается за неделю до православных, в этом году – 12 апреля) все аудиенции папы римского Франциска и проповеди понтифика будут проходить не «вживую», а в формате видеотрансляций. На минувшей неделе папа впервые в истории Римской церкви провел по видео аудиенцию и проповедь во время воскресной мессы.

              Причина резкого ограничения открытости Папского престола – пандемия коронавируса. Напомним, Италия и ее столица Рим (в центре которого, как известно находится город-государство Ватикан), стали одними из очагов заболевания. Как сообщил ТАСС, данным на выходные, общее число заболевших Covid-19 в Италии составило почти 21,2 тысяч человек, 1441 человек погиб. На коронавирус проверили и папу Франциска – тест дал отрицательный результат. Всего количество случаев Covid-19 в мире превысило 150 тысяч.

              Отметим, что католическая церковь приняла решения воздержаться от богослужений (или во всяком случае, от служб в присутствии прихожан) не только в Италии. Как сообщила лондонская The Telegraph, британский кардинал Винсент Николс сообщил о возможной приостановке месс и подготовки к Пасхе. Католики составляют в Британии меньшинство, но и господствующая англиканская церковь принимает похожие меры. Руководство Церкви Англии пообещало оперативно оповещать своих прихожан об отмене богослужений через один из популярных виртуальных ассистентов. О временном закрытии церквей накануне сообщил католический епископат канадских Оттавы и в Торонто. Одни за другим аналогичные меры предпринимают католики в различных штатах США – так, в воскресенье подобное сообщение пришло из Калифорнии.  

              Синхронно действуют и представители других американских конфессий: от баптистов до мормонов. Еще в четверг руководство мормонской «Церкви Иисуса Христа последних дней» распорядилось прекратить службы в своих храмах и «домах собраний» по всему миру – из 13 млн мормонов около 6,5 млн проживают за пределами США.

              На ваш взгляд

               
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              Что же православные церкви? В середине недели Священный Синод Албанской церкви принял решение прекратить будничный цикл богослужений до начала апреля, но оставить без изменений график воскресных литургий. Это, заметим, не самая крупная поместная структура (около 10% населения Албании).

              В Молдавии, где православные составляют подавляющее большинство – из них 70% ходят в храмы Православной церкви Молдовы в юрисдикции РПЦ – жесткое решение приняли светские власти. Как сообщил в пятницу «Интерфакс» премьер-министр республики Ион Кику сообщил, что священники будут проводить отдельные литургии в отсутствие прихожан с трансляцию по телевидению. Власти разъяснили подчеркнули, что коронавирус особо опасен для пожилых людей, которые составляют значительную часть паствы и одновременно являются одной из основных групп риска.

              Решению светских властей Черногории намерена подчиниться и Черногорско-Приморская епархия Сербской церкви - в понедельник в стране вводится режим чрезвычайной ситуации, что означает отмену массового крестного хода в поддержку свободы вероисповедания.

              Русская православная церковь пока не намерена ограничивать доступ прихожан или переводить литургии в видео- или онлайн-режим. «Я вам точно скажу, что мы не будем ни закрывать храмы, ни отменять богослужения», – заявил в воскресенье «Интерфаксу» глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион (Алфеев).

              Все меры, необходимые с точки зрения церкви, уже приняты, сказал газете ВЗГЛЯД замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. «Священный Синод уже выступил с официальным заявлением по данному поводу, где обратил внимание на важность следования профилактическим мерам, в том числе по дезинфекции», – подчеркнул собеседник. Еще в среду Синод сообщил: «В приходах и монастырях, которые расположены в зонах тяжелой эпидемиологической обстановки, особенно внимательно соблюдается применение санитарных растворов для дезинфекции». «Было обращено внимание на то, что люди, которые чувствуют недомогание, должны немедленно обращаться к врачу, и избегать риска заражения для других прихожан», – добавил Кипшидзе.

              Кроме того, с более детальными рекомендациями выступил епархиальный совет Московской городской епархии, подчеркнул собеседник. В частности, надо напоминать сотрудникам о необходимости более частой, чем обычно, дезинфекции рук. Предписано «более широкое применение санитарных растворов для дезинфекции кивотов икон, к которым прикладываются верующие», и «использование одноразовых стаканчиков для запивки» после причастия. Перечислены даже конкретные санитарные растворы: в том числе, перекись водорода, изопропиловый и этиловый спирт и «препараты на основе третичных амидов».

              «Мне кажется, что на настоящий момент церковная реакция – достаточна, – заметил Кипшидзе. – Важно также, что церковь обращает внимание на то, что людям не следует поддаваться истерике, соблюдать спокойствие и трезвомыслие, и при этом нести ответственность за свои действия». По словам собеседника, каких-либо особых предписаний или советов для пожилых прихожан пока не требуется. «Насколько мне известно, у нас даже на государственном уровне не существует каких-либо рекомендаций для возрастных групп», – добавил замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. 

              Православный богослов и публицист, протодиакон Андрей Кураев считает принятые меры недостаточными. «В целом, речь должна идти не о мелочах, наподобие того, что иконки надо протирать тряпочкой, использовать одноразовые пластиковые стаканчики для «запивки» и т.п.

              Очень важно сказать людям: если вы в эти дни не будете посещать большие собрания, в том числе религиозные – это будет вашей жертвой во имя вашей веры, во имя Христа»,

              – сказал Кураев газете ВЗГЛЯД.

              «Это не знак вашего маловерия, не знак вашей трусости, – пояснил о. Андрей. – Напротив, это знак того, что вы готовы то, что вам нравится, то, что вы любите (а я думаю, что верующий человек по определению любит православные богослужения, особенно великопостные службы). Возьмите на себя подвиг отказаться от того, что вы любите – ради других людей». Это нужно не ради того, чтобы не заразиться самому, но чтобы избежать риска заразить других, добавил собеседник. «Ведь бывают случаи, когда сам человек не замечает, что он стал переносчиком заразы – он может, обладая сильным иммунитетом, не заболеть сам, но инфицировать других», – заметил Кураев. Именно такой подвиг отказа, по мнению собеседника, должен стать проявлением настоящей добродетели. 

              «Потом – нехорошо будет, если наша церковь будет исповедовать двойные стандарты. Русская православная церковь – это геополитический институт, который имеет свои филиалы в десятках стран мира. Скажем, в Италии или Испании приняты жесточайшие меры карантина, и наши приходы, находящиеся там, следуют этим ограничениям: закрывают храмы, отменяют службы и т.д., – подчеркнул Кураев. Он также напомнил о решении правительства Молдавии и о том, что в Казахстане введено чрезвычайное положение из-за коронавируса. В обеих республики находятся тысячи приходов РПЦ, подчеркнул о. Андрей. «Было бы странно, что где-то за пределами РФ церковь исполняет повеления карантинных властей, а в России – нет. Чем же россияне ей не дороги?», – заметил собеседник. По его мнению, «нужна декриминализация непосещения храмов в эти дни, и девиктимизация (освобождение от ощущения своей неправоты – прим. ВЗГЛЯД) у прихожан». 

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