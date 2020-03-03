Тест Папы римского на коронавирус оказался отрицательным

Тест Папы Римского на коронавирус дал отрицательный результат.

Представители Святого престола пока не комментируют данную информацию, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Напомним, в субботу Папа Римский Франциск отменил три групповые аудиенции из-за болезни.

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