Первый случай заражения коронавирусом выявили в Ватикане

Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в папском городе-государстве Ватикан, сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Из заявления Бруни следует, что в пятницу «была прервана работа амбулатории Дирекции здравоохранения и гигиены Ватикана для санитарной обработки помещений после выявления случая заражения коронавирусом у одного из пациентов накануне», передает ТАСС.

Напомним, на минувшей неделе Папа Римский Франциск отменил три групповые аудиенции из-за болезни. После стало известно, что его тест на коронавирус дал отрицательный результат.

В пятницу, 6 марта, сообщалось, что первый случай заражения коронавирусом выявлен в Сербии, о чем сообщил минздрав страны, а также в Бутане и Камеруне.

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