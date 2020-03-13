Американские и китайские военные доигрались с коронавирусом

Китай заподозрил США в завозе коронавируса. «Теории заговора» о том, что у COVID-19 – искусственное, и возможно американское происхождение, возникали и раньше. Но теперь версия высказана на высшем дипломатическом уровне чиновником МИД КНР. Каким образом американцы могли импортировать вирус в Ухань? Получит ли это обвинение развитие и какими могут быть в этом случае последствия для отношений Китая и США?

В пятницу стало известно, когда в Китае появился «нулевой пациент», инфицированный коронавирусом. По данным китайских СМИ, первый случай заражения был зафиксирован 17 ноября прошлого года у жителя провинции Хубэй. Столица этой провинции, самый густонаселенный город Китая – Ухань, как известно, стал первым очагом эпидемии. Но, как предположили в китайском МИД, вирус COVID-19 мог быть «импортирован» в страну. «Вероятно, именно американские военные привезли эпидемию в Ухань. Будьте откровенны!» – эмоционально заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

К своему твиту высокопоставленный дипломат прикрепил видео фрагмента выступления главы американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний Роберта Редфилда в Палате представителей Конгресса, где тот сообщил, что у нескольких умерших американцев, которым диагностировали грипп, при посмертном обследовании был обнаружен коронавирус. Чжао выдвинул предположение, что «нулевой пациент» с COVID-19 появился в США, и призвал американцев обнародовать данные о количестве зараженных.

В нынешнюю среду Всемирная организация здравоохранения констатировала пандемию COVID-19. После этого Дональд Трамп запретил въезд из Европы в США. К тому моменту коронавирусом в Соединенных Штатах заразились 1162 человека, 37 человек умерли.

Отметим, что одновременно с развитием эпидемии распространялась и конспирологическая теория, согласно которой COVID-19 был выведен искусственно, как биологическое оружие. Затем новый коронавирус то ли вышел из-под контроля разработчиков, то ли был вброшен целенаправленно.

Так, бывший офицер израильской разведки Дэни Шохам, мнение которого приводит «Комсомольская правда», утверждал: в биолабораториях Уханьского института вирусологии велись в том числе разработки по заказу военных. В свою очередь, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин в комментарии URA.ru заявил: по его мнению, COVID-19 был синтезирован, и США необходимо предоставить международным наблюдателям доступ в свои лаборатории, иначе американцы продолжат считаться первыми подозреваемыми в создании коронавируса.

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Но Чжао Лицзянь в своем заявлении не обвинял США в биологической атаке или в сознательном экспорте смертельно опасной инфекции – он лишь допустил, что COVID-19 имеет американское происхождение и каким-то образом попал в город Ухань.

«В октябре прошлого года в китайском Ухане проходили VII Всемирные военные игры. В них в том числе участвовали американцы. Возможно, с этим связано высказывание представителя МИД КНР», – сказал газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.

Если учесть, что игры проходили в конце октября, а первый заболевший в Ухане был, возможно, выявлен в середине ноября, это вполне укладывается в принятый медиками инкубационный период коронавируса – около 14 дней. Но, разумеется, подозрения, которые высказал Чжао об американском происхождении COVID-19 и о том, что США что-то скрывают, – не подтверждены.

По оценке Кашина, предполагать, что американцы могли нарочно запустить вирус в КНР, абсурдно.

«Вы не можете контролировать распространение заболевания,

не можете предсказать, как все пойдет. Тем более со стороны США никто бы не стал этого делать, учитывая 700-миллиардный товарооборот, взаимные путешествия миллионов людей, наличие десятков авиарейсов между крупными китайскими и американскими городами ежедневно», – подчеркнул эксперт.

В заявлении китайского дипломата очевидна политическая подоплека, полагает Кашин. Слова Чжао выглядят как ответ на обвинения американского сенатора-республиканца Томаса Коттона – он, собственно, первым вбросил конспирологическую теорию о том, что это китайцы в рамках программы биологической войны изобрели новый вирус.

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Схожего мнения придерживается и политолог-международник Федор Лукьянов. «Мне кажется, что заявление об американском происхождении коронавируса – это некая ирония со стороны представителя китайского МИДа. Это попытка поддеть оппонента», – сказал Лукьянов газете ВЗГЛЯД.

«Возникает риторический вопрос: какие гарантии у Трампа, если допустить, что действительно это он запустил коронавирус в Китай, что в такой ситуации США останутся в безопасности?» – сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности (ЦИПБ) РАН Константин Блохин. Он также с большим скепсисом оценил теорию биологического заговора США против Китая. Тем более, что из-за коронавируса ущерб несет не только китайская, но и американская экономика, падают фьючерсы на фондовом рынке США и т. п., отметил эксперт.

Реальная причина таких вбросов и взаимных обвинений находится в сфере информационных войн, и именно здесь можно ожидать последствий, полагает собеседник. «Дальше будет очередной виток этой информационной войны, – прогнозирует Блохин. – В целом команда Трампа подвержена синофобии. Яркий пример – председатель Национального торгового совета США Питер Наварро, который называл Китай «инкубатором заболеваний». Так что сейчас точно последуют новые антикитайские заявления, американцы потребуют предъявить доказательства, которые у Китая вряд ли есть. И далее диалог на повышенных тонах продолжится в каком-то таком же ключе», – спрогнозировал собеседник.

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