Первый случай инфицирования новым коронавирусом в Китае был зафиксирован 17 ноября 2019 года, сообщают китайские СМИ.

Газета South China Morning Post пишет со ссылкой на правительственные документы, что первым больным, у которого подтвердили заражение коронавирусом 17 ноября, стал 55-летний житель провинции Хубэй, передает ТАСС.

Начиная с этого момента, органы здравоохранения каждый день на протяжении месяца фиксировали от одного до пяти случаев инфицирования.

К 15 декабря общее число пациентов составило 27 человек, через пять дней количество подтвержденных случаев возросло до 60, а 1 января – уже до 381.

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Ранее ВОЗ объявила пандемию коронавируса. После власти Китая заявили о прохождении в стране пика эпидемии коронавируса. При этом в заражении Уханя коронавирусом МИД Китая заподозрил американских военных.

В КНР также предположили, что пандемия нового коронавируса в мире может закончиться к июню.

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