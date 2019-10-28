Россия заняла второе место на Всемирных военных играх в Китае

Сборная команда Вооруженных сил России заняла второе место на Всемирных военных играх, прошедших в китайском Ухане, заработав за десять дней соревнований 161 медаль, следует из сообщения минобороны Китая.

VII Всемирные летние военные игры прошли в городе Ухань с 18 по 27 октября, в них приняли участие более 9,3 тыс. военных из 109 стран, соревнования прошли по 329 дисциплинам в 27 видах спорта. В состав сборной ВС России вошли 257 спортсменов, выступивших в 23 видах спорта, передает РИА «Новости».

Российская сборная завоевала 51 золотую, 53 серебряные и 57 бронзовых медалей, уступив Китаю, который получил 133 золотые, 64 серебряные и 42 бронзовые медали. Далее следуют сборные ВС Бразилии, Франции, Польши, Германии, Северной Кореи, Бахрейна, Узбекистана, Украины, Италии, Казахстана, Белоруссии, Ирана.

Напомним, в минувшую пятницу команду Китая дисквалифицировали на соревнованиях по спортивному ориентированию на Всемирных военных играх в китайском городе Ухань из-за жалоб в мошенничестве. Китайским спортсменам помогали их же зрители-соотечественники, которые размещали специальные известные только атлетам ориентиры и заранее готовили дорожки на местности.

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