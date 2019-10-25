Китайских спортсменов дисквалифицировали на Всемирных военных играх в Китае

Команду Китая дисквалифицировали на соревнованиях по спортивному ориентированию на Всемирных военных играх в китайском городе Ухань из-за жалоб в мошенничестве, сообщили СМИ.

Как передает CNN, в соревнованиях по спортивному ориентированию на средней дистанции мужская команда Китая заняла второе, а женская первое, второе и четвертое места, передает «Интерфакс». При этом сразу шесть команд, включая Россию, пожаловались на то, что китайцы выступили нечестно.

В результате расследования выяснилось, что китайским спортсменам помогали их же зрители-соотечественники, которые размещали специальные известные только атлетам ориентиры и заранее готовили дорожки на местности.

В результате было решено отстранить китайскую команду следующих стартов в этой дисциплине.

Напомним, в среду трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене выиграла соревнования на Военных играх в Ухане (Китай) с рекордом соревнований.