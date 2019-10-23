Ласицкене с рекордным результатом обыграла украинок на Военных играх в Китае

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене выиграла соревнования на Военных играх в Ухане (Китай) с рекордом соревнований.

Россиянка с третьей попытки взяла высоту 2,01 м., установила рекорд Военных игр и завоевала золотую медаль, сообщает «Чемпионат.com».

Ласицкене с большим отрывом обыграла двух украинок – Юлию Левченко и Ирину Геращенко, показавших результаты 1,92 м. и 1,90 м. соответственно.

Отметим, Ласицкене является старшим лейтенантом ВС России и представляет спортивный клуб «ЦСКА».

В сентябре Ласицкене завоевала золотую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе и стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.

Напомним, 15 октября Ласицкене была выдвинута на спортсменку года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

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