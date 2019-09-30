Первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту стала россиянка

Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе она завоевала золотую медаль, взяв с первой попытки высоту 2,04 м, передает ТАСС.

Серебро досталось украинке Ярославе Магучих. Она тоже взяла высоту 2,04 м, но проиграла россиянке по числу попыток и в отличие от Ласицкене не стала продолжать соревнования, передает РИА «Новости».

Бронзу получила американка Вашти Каннингем (2 м).

26-летняя россиянка первой в истории завоевала три мировых титула в прыжках в высоту. В 2015 году она заняла первое место на ЧМ в Пекине, а в 2017 году – на ЧМ в Лондоне.

Напомним, золото Ласицкене стало вторым для российских спортсменов на ЧМ в Дохе. Накануне первое место в прыжках с шестом заняла Анжелика Сидорова.

Россияне выступают на чемпионате под нейтральным флагом.