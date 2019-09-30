Россияне под нейтральным флагом завоевали первое золото на ЧМ в Дохе

Российская спортсменка Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль в прыжках с шестом на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе. Россияне выступают под нейтральным флагом.

Она победила с результатом 4,95 м. Второе и третье места получили спортсменки из США и Греции Сэнди Моррис (4,90 м) и Екатерини Стефаниди (4,85 м), передает ТАСС.

Сидорова стала первой из российских легкоатлетов, завоевавших медаль на ЧМ в Дохе.

Она сказала, что ей «не очень комфортно» выступать в нейтральном статусе, но во время соревнований россиянка «не особо думала об этом».

«Золото – это золото. Да, я знаю, что завтра не будет гимна, но что поделать», – сказала Сидорова, призвав «думать о хорошем».

Напомним,Международная ассоциация легкоатлетических федераций продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики.