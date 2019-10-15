Россиянка номинирована на звание спортсменки года по версии IAAF

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене выдвинута на спортсменку года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF)

Список кандидатов опубликовала во вторник пресс-служба IAAF, на это звание претендуют 11 легкоатлетов, передает ТАСС.

В список не вошла чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова. Среди претендентов на награду у мужчин россиян не значится.

26-летняя Ласицкене на закончившемся 6 октября в Дохе мировом первенстве стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту.

Победителей в номинациях объявят 23 ноября после голосования болельщиков, совета IAAF и национальных федераций.