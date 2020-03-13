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Едва ли не самой важной причиной, по которой наши граждане беспокоятся о возможном уходе Путина с поста президента в 2024 году, является нестабильная международная ситуация. Несомненно, что в ближайшие годы она не станет проще – ставший очень тесным мир вступил в эпоху глобальной трансформации. И опытный руководитель в этих условиях становится серьезнейшим конкурентным преимуществом России. Подробности...
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Как живет родина Ильича из Little Big

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Уроженец села Усть-Борзи в Забайкальском крае Илья Прусикин («Ильич») и его группа Little Big выбраны представлять Россию на конкурсе «Евровидение». Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД поговорил с односельчанами артиста, которые после развала СССР остались выживать на берегу реки Борзянки, что в Ононском районе. Подробности...
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Итальянцы находят в трагедии повод для оптимизма

Итальянцы стараются сохранять оптимизм. На самодельном плакате написано: Andrá tutto bene! (все будет хорошо)Фото: MASSIMO PINCA/Reuters
Жители Италии стали главными свидетелями и жертвами распространения коронавируса в Европе – на их ежедневную жизнь и болезнь, и борьба с ней повлияли больше всего. Что переживают в данный момент столкнувшиеся с эпидемией итальянцы, как рассказывают о своем опыте, что происходит в больницах – и почему они видят в происходящем повод для оптимизма? Подробности...
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Евроатлантизм рушится на глазах

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              Как правильно соблюдать режим самоизоляции?

              		   13 марта 2020, 11:22
              Фото: Jon Super/АР/ТАСС

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              5 марта московские власти издали указ «О введении режима повышенной готовности» в связи с возможным распространением коронавируса. Одним из главных пунктов документа стало обязательство для горожан, прибывших из ряда конкретных стран, «самоизолироваться» на 14 дней – со дня возвращения в Россию. В других регионах таких жестких мер пока нет. 

              После прибытия из каких стран нужно запереться дома?

              На сайте Мосгорздрава в списке значатся Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Франция, Германия, Испания. Ведомство ссылается на перечень столичного управления Роскомнадзора, который появился в СМИ 6 марта. Однако уже 8-го числа появились данные еще о четырех государствах, в изначальном списке не значившихся – это США, Норвегия, Швейцария и Великобритания. По телефону горячей линии газете ВЗГЛЯД пояснили, что на 12 марта домашний карантин нужен только для посещавших семь изначально значившихся в перечне стран. 

              Что же касается остальных – то есть прибывших из США, Швеции, Швейцарии или Конго, например – отовсюду, где был зарегистрирован хотя бы один случай заражения, то им нужно позвонить в городской департамент здравоохранения по номеру 8-495-870-45-09, сообщить о своем прибытии и оставить свои контакты. Список стран можно проверить, например, здесь.

              Собственно, то же самое нужно сделать приехавшим из «критических» стран вроде Ирана или Италии. Но, в отличие от всех прочих, им придется пойти на самоизоляцию.       

              Что такое самоизоляция?

              Сначала приведем несколько основных ее правил, озвученных Мосгорздравом, а затем уже разберем спорные моменты. Итак, главное:

              – Сразу после приезда запереться дома и позвонить на горячую линию, где сообщить о стране, которую вы посещали, и оставить свой номер телефона. 

              – Выгонять родных из квартиры не обязательно, достаточно следовать правилам гигиены: носить маску, мыть руки и прочее.

              – На работу, в школу или вуз ходить нельзя. Берите больничный.

              – Также нельзя ходить в магазины, на рынки, гулять с собакой. Выносить мусор тоже не рекомендуется. Пользуйтесь курьерами или перепоручите все это близким. 

              Основной посыл – сидите дома, вообще никуда не выходите.

              Просто сидеть дома? 

              Не совсем. Если никаких тревожных симптомов вроде повышения температуры, слабости или одышки вы у себя не обнаружили, после звонка на горячую линию вам придется ежедневно сообщать о своем состоянии в районную поликлинику. По телефону.

              То есть проверять меня на коронавирус никто не будет? 

              Проверить могут. Но судя по всему, это ждет прежде всего тех, кто мог контактировать с зараженными – например, летевшими с ними одним рейсом. Вообще в советах Мосгорздрава есть белые пятна – например, там говорится о том, что врача на дом нужно вызывать прежде всего при наличии симптомов вируса, но также упоминается, что «исследование человека без симптомов» тоже проводится, причем дважды. Вероятно, решение о необходимости анализов будет принимать поликлиника. 

              Что касается вида анализов – прежде всего это мазки из носа и рта. 

              А что насчет контактов с окружающими? О них придется сообщать?

              Нет, если у вас нет симптомов вируса. То есть не придется вспоминать таксиста, который вез вас из аэропорта, или кассира в метро, у которого вы покупали билет. То же касается и членов семьи – им изолироваться не нужно, если симптомов у вас нет. Но все же в Мосгорздраве рекомендуют сохранять полную автономность, читай – остаться одному. 

              А как же контакты с курьерами?

              Согласно официальной позиции, ничего страшного в них нет. Если исходить из заявлений Мосгорздрава, пока у вас нет симптомов, заразить вы сотрудников служб доставки не сможете. Но даже если сможете, такой вариант будет лучше похода на рынок или в магазин. В том числе потому, что и самого курьера отыскать затем будет совсем не сложно. 

              А если у меня появились симптомы?

              Тогда сразу вызывайте врача на дом – самому в поликлинику идти запрещено. Если вдруг у медиков возникнет подозрение на коронавирус, вас отправят в одну из трех московских больниц – ИКБ № 1, № 2 или в новый медицинский комплекс в Коммунарке. Если результат окажется положительным, придется все же вспомнить все свои контакты за последние дни.

              Симптомов нет. Кто и как будет следить за моей самоизоляцией?

              Эти обязанности возложили на полицейских. Смотреть за вами они будут через системы видеонаблюдения, которые сейчас есть едва ли не в каждом подъезде. Но и жалобы соседей, несомненно, сотрудники правоохранительных органов тоже рассмотрят. 

              И какое наказание? 

              Прежде всего – принудительный переезд в изолятор в одной из инфекционных больниц. Кроме того, есть две статьи КоАП, которые могут применяться в данном случае. Первая – ст. 6.3, говорит о нарушении «санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и предполагает от 100 до 500 рублей штрафа. Вторая – ст. 19.5, касается «невыполнения в срок законного предписания» какого-либо надзорного органа – Роспотребнадзора, например. Там штраф от 300 до 500 рублей. Именно по этой статье оштрафовали недавно «самоизолированного» москвича, выносившего мусор на улицу. Полицейские заявили ему, что видео с камеры у домофона сопоставили с фото его загранпаспорта, и система обнаружила сходство на 75%. На основании этого и назначили штраф. 

              Кроме этого, в Мосгорздраве говорили и о возможной уголовной ответственности, ссылаясь на статью 236 УК РФ. Она предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, ограничение или лишение свободы за «нарушение санитарно-эпидемиологических правил». На срок до года ограничить свободу могут за намеренное массовое заражение, лишить свободы на пять лет – если кто-то в результате ваших действий еще и умер. Однако с учетом того, что путь передачи вируса отследить довольно трудно, следствию, уверены юристы, будет довольно сложно доказать прямую связь между конкретным человеком и массовым заражением от него. Также придется доказывать, что источник болезни знал о ней, знал о требуемом режиме самоизоляции – и, вероятно, в ряде случаев и это может быть затруднительным. Но в целом это довольно реальный сценарий – при наличии необходимых доказательств.

              Могут ли мне продлить домашний карантин?

              Могут. В указе московской мэрии говорилось о 14 днях с момента прибытия в Россию, Мосгорздрав же уже пишет о 14 днях с момента пересечения границы «критической» страны. То есть не совсем ясно, как считать тем, кто, например, побывал в Италии, затем на неделю задержался в Швейцарии и только потом вернулся в РФ – ждет ли их всего неделя карантина, или же все равно нужно две. Самым простым видится выход с первым вариантом. Продлить карантин могут, если выяснится, что вы контактировали с зараженным после возвращения – тогда отсчет пойдет уже от момента последнего контакта с ним. 

              Возместят ли потерю части зарплаты, если пришлось брать больничный?

              Нет, не возместят. Все будет согласно обычному порядку во время болезни. Так что единственный вариант – работать удаленно, если такая возможность есть.

              Так только в Москве? 

              Да. Но это обусловлено как числом жителей в целом, так и числом заболевших – из 34 случаев заражения в России 19 приходятся на 12-миллионную столицу. В остальных регионах прибывшим из семерки «критических» стран достаточно связаться с местным управлением Роспотребнадзора, сообщить о своей поездке и оставить контакты. Самоизоляция не обязательна, запереться дома рекомендуют только при появлении первых симптомов. В случае добровольной самоизоляции больничный вам, вероятнее всего, не дадут – для этого изначально нужно распоряжение региональных властей.

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