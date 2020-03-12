Зачем Трамп закрыл Америку перед выборами

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12 марта, четверг  |  Последнее обновление — 22:23  |  vz.ru
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Чем закончится нефтяная война России и Саудовской Аравии

Саудиты пытаются вернуть Россию в ОПЕКФото: Tannen Maury/AP/ТАСС
После отказа России сокращать добычу в рамках ОПЕК+ Саудовская Аравия начала нефтяную войну. Саудиты готовы демпинговать и грозят серьезно нарастить добычу нефти. Это еще сильней обвалит и так низкие цены на нефть. Партнеры в одночасье превратились во врагов. Сможет ли Россия убрать американских сланцевиков и какую цену за это придется заплатить?  Подробности...
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Путин должен продолжать большую геополитическую игру

Внешняя политика Путина всегда была нацелена на усиление России Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Едва ли не самой важной причиной, по которой наши граждане беспокоятся о возможном уходе Путина с поста президента в 2024 году, является нестабильная международная ситуация. Несомненно, что в ближайшие годы она не станет проще – ставший очень тесным мир вступил в эпоху глобальной трансформации. И опытный руководитель в этих условиях становится серьезнейшим конкурентным преимуществом России. Подробности...
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Как живет родина Ильича из Little Big

Илья Прусикин (слева в первом ряду рядом с учительницей) в школьные годыФото: из личного архива
Уроженец села Усть-Борзи в Забайкальском крае Илья Прусикин («Ильич») и его группа Little Big выбраны представлять Россию на конкурсе «Евровидение». Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД поговорил с односельчанами артиста, которые после развала СССР остались выживать на берегу реки Борзянки, что в Ононском районе. Подробности...
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США рискуют получить президента-марионетку

Злые языки утверждают, что Байден погружается в маразмФото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Дональд Трамп закрывает границы США для европейцев на 30 дней и готовится ввести режим ЧС из-за коронавируса. Для него это вопрос политического выживания: если инфекция ударит по производству, президент не сможет переизбраться на второй срок. Уже понятно, что его главным противником станет Джо Байден, разгромивший Сандерса на праймериз. Как и то, что Байден станет президентом-марионеткой.  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Эрдоган начал аннексию Греции

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Греки оказались в одиночестве перед лицом турецкого султана, разыгрывающего карту мигрантов для шантажа ЕС. И никакой Евросоюз не то что денег не дал, просто даже спасибо никто не говорит, а лишь подвергают «острой критике». Подробности...
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Чтобы помочь одному бездомному, надо перекроить систему

Ирина Мешкова, Руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по благотворительности Московского Патриархата
То, что человек попал в тяжелую ситуацию, заработал множество психологических и духовных проблем, пристрастился к алкоголю, еще не значит, что ему нельзя помочь. Подробности...
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Рушится уверенность в Святой Загранице

Наталия Осипова, журналист
Ладно, у нас все плохо, но у них-то, в Италии все хорошо? Или в Америке? Или в Израиле? И одно за одним схлопываются окошки. Закрыто, карантин, до свидания. Подробности...
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      Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

      В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
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      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

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              Зачем Трамп закрыл Америку перед выборами

              Американские медики рассказывают Трампу о работе над вакциной   12 марта 2020, 22:00
              Фото: REUTERS/Leah Millis
              Текст: Петр Акопов

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              Политический раскол Запада, набиравший силу последние три года, стал физической реальностью: Америка закрылась от европейцев. Новый свет хочет оградить себя от эпидемии коронавируса, набирающей силу в Старом – Дональд Трамп на месяц запретил поездки из Европы в США. Борьба с коронавирусом станет важнейшей составляющей президентской кампании. И может сыграть на руку как Трампу, так и его врагам.

              В ближайший месяц гражданам Евросоюза будет запрещен въезд в США – Дональд Трамп объявил об этом в специальном обращении к нации по поводу пандемии, в котором он заявил о «беспрецедентном ответе на вспышку коронавируса».

              По указу Трампа, граждане всех 28 стран Шенгенской зоны, а также граждане любой другой страны, пребывавшие в Европе до двух недель до планируемого въезда в Штаты, не смогут приехать в Америку в течение ближайшего месяца. Трамп не только закрыл Штаты, но и объявил о различных мерах борьбы с вирусом и его экономическими последствиями, анонсировав целую программу мер по оказанию финансовой помощи.

              Как тем, кто заболел или находится на карантине, так и десяткам миллионов американцев – от прямых выплат до кредитов малому бизнесу, который будет нести потери из-за спада экономической активности, от отсрочки по налоговым платежам до призыва к Конгрессу предоставить всем американцам временное освобождение от налога на зарплату.

              В Европе отреагировали с неудовольствием. Как заявили руководители Евросоюза, коронавирус  — это глобальный кризис, который не ограничивается каким-либо континентом и требует сотрудничества, а не односторонних действий: «Европейский союз не одобряет тот факт, что решение США о введении запрета на поездки было принято в одностороннем порядке и без консультаций».

              Впрочем, Трампа мнение Евросоюза по этому поводу – как и по многим другим – волнует крайне мало.

              Его же и так называли изоляционистом и антиглобалистом. И вот теперь мировая пандемия дала ему прекрасный повод показать, что американские интересы для него превыше всего. Сначала Трамп почти полностью закрыл въезд из Китая, оставив один аэропорт для приема рейсов. Теперь Трамп изолирует Америку от Европы, то есть показывает, что никакого единого Запада (который и так начали хоронить после его избрания) больше нет. Для Трампа есть только Америка, в которой в ноябре ему предстоит переизбраться президентом. И если до начала эпидемии его шансы на второй срок были очень высоки, то вирус может изменить все – как помочь ему триумфально переизбраться, так и лишить его второго срока. Не сам вирус, а борьба с ним и его последствиями.

              С борьбой все просто. Последние недели демократы обвиняют Трампа в том, что он плохо борется с вирусом, подразумевая, что они будут делать это куда лучше. Проводятся даже специальные опросы общественного мнения. Если им верить,  то американцы якобы считают, что Джо Байден, вырвавшийся вперед в гонке среди демократов, справился бы с вирусом лучше его соперника сенатора Сандерса и президента Трампа.

              Но пока с вирусом борется Трамп, обсуждается возможность введения общенационального режима чрезвычайной ситуации (пока ЧС вводится только на уровне отдельных штатов), закрывается Европа, откуда в США въезжает больше всего иностранцев. Исключение сделано, естественно, для американцев, возвращающихся домой, и для постоянно проживающих в Штатах европейцев. Но на Европе ограничительные меры не закончатся.

              Борьба с вирусом дает Трампу прекрасный повод напомнить про одно из главных предвыборных обещаний – построить стену на границе с Мексикой для пресечения нелегальной миграции. Построить стену Трампу так и не дали. Но если пандемия затянется, у него появятся не только дополнительные аргументы в пользу стены, но и возможности обойти разные запреты и найти деньги на ее строительство.

              Считается, что длительная пандемия выгодна противникам Трампа – она неизбежно сильно ударит по экономике, что приведет к падению популярности действующего президента. И лишит его поддержки даже не в стране в целом, а в ключевых для переизбрания штатах «ржавого пояса». Победа в них, причем даже не во всех, а в «колеблющихся» (то есть не являющихся ни традиционно демократическими, ни традиционно республиканскими), принципиально важна для успеха 3 ноября. Именно благодаря победе в Мичигане, Огайо, Пенсильвании и Висконсине Трамп стал президентом в 2016 году – если он потеряет их сейчас, то не сохранит за собой Овальный кабинет. Если экономика просядет к ноябрю, то «ржавый пояс» отшатнется от Трампа, надеются его противники.

              Но тут все не так просто. Да, обычно американцы голосуют кошельком, но это обычно. Уже победа Трампа в 2016-м была нелогична с точки зрения обычных американских политических раскладов. Став президентом, Трамп обеспечил стране постоянный экономический рост. А торговой войной с Китаем и всем своим протекционизмом доказал, что заботится о «простом труженике».

              Да, в последние месяцы, еще до пандемии, темпы роста экономики США начали снижаться, а затяжная пандемия может вообще обнулить рост и вызвать реальные финансово-экономические проблемы.

              Но не факт, что это сыграет против президента. Те же избиратели из «ржавого пояса» могут увидеть в этом форс-мажор, не зависящий от Белого дома и продолжать поддерживать Трампа. С эпидемией ведь как на войне – нужно поддержать действующего президента, а не менять его. Тем более, что Трамп действительно много делает для того самого просто работяги из ржавого пояса.

              Впрочем, пандемия может и не продлиться долго. И тогда Трамп запишет себе в актив быструю победу над ней. В любом случае, влияние короновируса на политику, причем не только через экономику, но и напрямую, в этом году будет огромным. И не только в США. Штаты вполне могут отделаться куда меньшими последствиями, чем та же Европа, в которой реальный масштаб политических последствий борьбы с короновирусом сейчас даже сложно оценить. Ясно одно: Запад и как целое, и как совокупность Нового и Старого света, выйдет из истории с изменившимся лицом.


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