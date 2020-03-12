Решение Трампа о запрете на въезд в США оказался неожиданным для Европы

Соединенные Штаты не согласовывали с европейской стороной вопрос о 30-дневном запрете на въезд в страну из ЕС, рассказал Reuters европейский дипломат.

«Не было ни предупреждения, ни координации, когда президент [США Дональд Трамп] сделал заявление», – передает РИА «Новости» слова источника Reuters.

Ранее в четверг Трамп сообщил, что запретил въезд на американскую территорию из Европы. Новые правила вступают с полуночи пятницы, 13 марта, и продлятся 30 дней. При этом Великобритания стала исключением. Также запрет не распространяется на американцев, которые пройдут «необходимые досмотры».

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Позднее Трамп уточнил, что запрет касается только въезда в страну иностранцев, прибывающих из Европы, но не затрагивает торговлю. «Ограничение останавливает людей, не товары», – написал он в Twitter.

В среду Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире.

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