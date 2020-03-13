Эксперт объяснил, как американцы могли завезти коронавирус в Ухань

«Представители США участвовали во Всемирных военных играх, проходивших в октябре прошлого года в Ухане», – напомнил газете ВЗГЛЯД китаист Василий Кашин, комментируя предположение представителя МИД КНР Чжао Лицзяня о том, что коронавирус в Ухань завезли военные США.

«В октябре прошлого года в китайском Ухане проходили VII Всемирные военные игры. В них в том числе участвовали американцы. Возможно, с этим связано высказывание представителя МИД КНР Чжао Лицзяня», – считает старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.

Официальный представитель МИД Китая накануне выступил с предположением, что коронавирус COVID-19 попал в город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.

К своему твиту высокопоставленный дипломат прикрепил видео фрагмента выступления главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) Роберта Редфилда в палате представителей США, где тот сообщил, что у нескольких умерших американцев, которым диагностировали грипп, при посмертном обследовании был обнаружен коронавирус. Чжао выдвинул предположение, что «нулевой пациент» с COVID-19 появился в США, и призвал американцев обнародовать данные о количестве зараженных.

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Кашин предположил, что подобная риторика со стороны китайского внешнеполитического ведомства звучит в ответ на предыдущие выступления американского сенатора-республиканца Томаса Коттона. Он первым выдвинул конспирологическую теорию о том, что китайцы в рамках программы биологической войны изобрели новый вирус, который затем вышел из-под контроля, отметил китаист.

«Эта тенденция наблюдалась некоторое время. Американцы с началом эпидемии коронавируса даже на официальном уровне начали вести себя некрасиво, тыкать в китайцев пальцем, намекать, что это они виноваты. Было видно, что китайскую сторону это разозлило, что вполне естественно. За этим последовала серия довольно жестких, даже необычно жестких, ответных комментариев со стороны китайских дипломатов. Сейчас это уже дошло до такой точки, что с обеих сторон выступают команды носителей шапочек из фольги. Все это приняло характер балагана. Хотя мы говорим о двух сверхдержавах современного мира», – констатировал Кашин.

По его мнению, предполагать, что американцы могли нарочно запустить вирус в КНР, абсурдно. «Вы не можете контролировать распространение заболевания, не можете предсказать, как все пойдет. Тем более, со стороны США никто бы не стал этого делать, учитывая 700-миллиардный товарооборот, взаимные путешествия миллионов людей, наличие десятков авиарейсов между крупными китайскими и американскими городами ежедневно. Прискорбный факт, что вместо того, чтобы сплотиться в борьбе с общечеловеческой проблемой, страны начали безобразный обмен оскорблениями, инициированный американской стороной», – заключил эксперт.

По данным китайских СМИ, первый случай инфицирования новым коронавирусом в стране был зафиксирован 17 ноября 2019 года.

В нынешнюю среду Всемирная организация здравоохранения констатировала пандемию COVID-19. После этого президент США Дональд Трамп запретил въезд из Европы в США. К тому моменту коронавирусом в Штатах заразились 1162 человека, 37 человек умерли.

Между тем накануне власти КНР заявили о прохождении в стране пика эпидемии коронавируса. Во всех регионах Китая, кроме провинции Хубэй, на протяжении недели не было выявлено новых случаев заболеваний».

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