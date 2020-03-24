Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 330 тыс. человек

В мире коронавирусом заразились более 330 тыс. человек, свыше 14,5 тыс. человек скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Выявлено 332 тыс. 930 случаев заражения, из них более 170 тысяч – в Европе. Жертвами коронавируса стали 14 тыс. 510 человек, в Европе число летальных случаев превысило 8 тысяч, передает РИА «Новости».

Меньше, чем в других регионах, случаев заражения и смерти от коронавируса зафиксировано в Африке (990 и 23 соответственно).

Накануне сообщалось о 292 тыс. случаев заражения и 12,7 тыс. жертв коронавируса.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус указал на усиление пандемии.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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