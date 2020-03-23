Джонсон объявил о введении в Британии карантина

Глава британского правительства Борис Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании.

Как минимум в течение трех недель британцам будет разрешено покидать дома только для приобретения товаров первой необходимости, физических упражнений раз в день, медицинских нужд и поездок на работу. При этом поездка на работу возможна только при крайней необходимости, передает РИА «Новости».

Запрещено собираться группами больше двух человек, если речь не идет о людях, проживающих вместе, передает ТАСС.

Джонсон заявил, что британская служба здравоохранения «не справится», если разом «тяжело заболеет слишком много людей». Он подчеркнул важность замедления «распространения болезни».

Премьер-министр поблагодарил всех, кто «выполнял рекомендации правительства и оставался дома», однако, по его словам, сейчас требуется «ужесточить меры».

«Все британцы должны будут оставаться дома и выходить на улицу смогут только по ряду поводов», – сказал он.

Джонсон сообщил, что отменят все социальные события, включая свадьбы и крещения. Непродовольственные магазины, библиотеки, религиозные учреждения закроют.

Премьер сообщил, что через три недели, если позволит ситуация, условия карантина могут смягчить.

За соблюдением инструкций будет следить полиция. В ближайшее время должен быть принят закон, который наделит ее дополнительными полномочиями и будет предусматривать штрафы за нарушение карантина.

Количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось на 967, составив 6 тыс. 650, сообщает минздрав страны. Число умерших увеличилось на 54 и составляет 335.

Напомним, с субботы в Великобритании закрыты все непродовольственные магазины, рестораны, кафе, бары, спортивные центры и другие общественные учреждения.

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