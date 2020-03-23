Стабильность смягчит прохождение России через кризис

Глобальный экономический кризис, спровоцированный коронавирусом, ударит по всем – ни одной стране не удастся самоизолироваться от него. Но то, как та или иная страна пройдет через эти испытания, зависит от нее самой – от ее народа и от его руководства. У России в этом смысле есть очевидное преимущество – опыт прохождения самых разнообразных кризисов за последние десятилетия и опытное, стратегически мыслящее руководство.

Любой кризис рождает неопределенность, а сочетание сразу двух, вызванных эпидемией коронавируса и экономическим штормом (как из-за резкого падения цен на нефть, так и обрушением мировой торговли и производства в ключевых странах), и вовсе приводит к тревожным, а у части общества и к паническим ожиданиям. Россия – не исключение.

Хотя распространение коронавируса у нас сильно ниже среднемирового (что не исключает вероятности резкого обострения), но наша зависимость от экспорта энергоресурсов выше среднемировой, что означает большее влияние на нас мирового экономического кризиса. А учитывая наше уникальное геополитическое положение возрождающей (после падения 90-х) свое влияние мировой державы, наши внутренние процессы становятся фактором мировой политики.

Грубо говоря – внутренняя устойчивость России определяет не только нашу внешнюю политику, но и оказывает заметное влияние и на то, в каком направлении будет развиваться глобальная ситуация, и на то, как мир будет выходить из разворачивающегося сейчас кризиса. Дело не в количестве экспортируемых нами нефти и газа, а в том влиянии (сильно превосходящем наш экономический вес), которое Россия оказывает на вступивший в эпоху перехода и трансформации мировой порядок.

Это влияние в немалой степени связано с геополитическим мастерством Владимира Путина, его умением следовать стратегической линии, используя при этом самые разнообразные тактические приемы. Личный вклад Путина признается даже открытыми врагами России – не говоря уже о том, что они охотно демонизируют нашего президента, используя его «вездесущую коварную экспансию» как для внешнеполитической пропаганды, так и для внутриполитической борьбы (самый яркий пример – США).

Но сейчас для самой России важнее другое качество Путина – его умение управлять государством, сохраняя внутриполитическую стабильность.

Внутриполитическая стабильность становится не просто важным фактором для прохождения кризиса с минимальными потерями – она становится абсолютно необходимым условием этого. Это в принципе касается любой страны – в чрезвычайных ситуациях даже самые внутренне расколотые общества пытаются найти в себе силы для того, чтобы отложить выяснение отношений на потом.

А власть, как бы она не называла себя до этого, начинает вести себя жестко и авторитарно – оправдывая это чрезвычайной ситуацией и заботой об общем благе. И только если в обществе возобладают деструктивные силы, а власть проявляет слабость или растерянность – кризис переносится все тяжелее, болезнь становится запущенной и начинает расшатывать государство. Заканчивается все крахом – в последний раз мы пережили это в собственной стране в 1991 году.

Неудивительно, что извне многим кажется, что в России чересчур высоко ценят внутреннюю стабильность – но после развала государства три десятилетия назад и падения 90-х (включавшего еще и две войны в Чечне) мы имеем на это полное право. Стабильность России 2020 года на порядок выше, чем у России года 2000-го – и даже если сравнивать с 2008 годом, когда грянул мировой экономический кризис. Последним по времени жестким испытанием стала начавшаяся в 2014-м конфронтация с Западом из-за Украины – сопровождавшаяся попытками изолировать Россию и войной санкций.

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Все эти кризисы не только наносили нам урон и проверяли Россию на прочность – но в итоге и закаляли нашу страну, ее экономику, социально-экономическую и политическую системы. Нынешняя внутренняя стабильность сложилась не просто так, а стала следствием осознанной политики власти и желания самого народа – общество сейчас куда лучше, чем раньше, осознает ее необходимость и значение. Стабильность не означает застоя – не случайно Путин инициировал конституционную реформу и смену правительства: она означает устойчивость к испытаниям и потрясениям.

Вызовы бывают как прогнозируемые, так и внезапные, как односложные, так и многоплановые. Их силу и длительность не всегда можно точно оценить в тот момент, когда они только начинаются, когда слишком много неопределенности – но с полной уверенностью можно сказать, что сохранение внутренней стабильности, не только политической, но и общественной облегчит прохождение сквозь любой кризис. На выходе из которого мы, как государство и народ, станем сильнее.