В Минздраве допустили возможность сезонности заболевания коронавирусом

Вызванная коронавирусом нового типа инфекция может в дальнейшем стать обычным сезонным заболеванием, поэтому не стоит паниковать из-за его распространения, заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Елена Малинникова.

«Коронавирус займет свою нишу определенную, он сейчас ее занимает, и он ее займет, будет сезонной эта заболеваемость», – приводит слова главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава России ТАСС.

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При этом она отметила, что острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ) вызывают более 200 вирусов.

«На самом деле паники быть не должно, кто из нас не болел, у кого у нас с вами не была инфекция, любая острая респираторная вирусная инфекция, и мы постоянно встречаемся с этими вирусами», – сказала Малинникова в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

Ранее главврач Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников назвал возможные сроки окончания пандемии коронавируса, о начале которое 11 марта объявила ВОЗ. Центром пандемии коронавируса стала Европа.

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