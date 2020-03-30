В системе Минобороны США коронавирусом заразились более 1 тыс. человек

Число заразившихся коронавирусом в системе Министерства обороны США превысило 1 тыс. человек, свидетельствуют данные Пентагона.

«Всего зарегистрированных случаев [заражения коронавирусом] в Минобороны (текущие, выздоровевшие и смертельные случаи) составляет 1 087», – приводит текст документа ТАСС.

При этом заболевание, вызываемое коронавирусом, диагностировано у 569 американских военнослужащих, 220 гражданских сотрудников Пентагона, 190 членов семей служащих министерства обороны США, а также у 64 контрактников.

Согласно информации университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 148 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли порядка 2,6 тыс. человек.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



По данным на 12.00 30 марта, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 693 тыс. человек, число умерших достигло 33 тыс. 160. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, в прошлый понедельник глава Пентагона признал влияние коронавируса на боеготовность вооруженных сил США. В середине марта Пентагон ввел ограничения на передвижение военнослужащих по территории Соединенных Штатов.

Газета ВЗГЛЯД писала, что коронавирус стал для Пентагона опаснее России.

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