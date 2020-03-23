В Пентагоне заявили о влиянии коронавируса на боеготовность сил США

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что пандемия коронавируса может повлиять на боеготовность американских вооруженных сил.

«Если эта пандемия будет продолжаться в тех масштабах, в которых некоторые предсказывают в течение длительного времени, ее влияние на боеготовность будет заметно», – передает его слова РИА «Новости».

Снижение боеготовности он связывает с отменой ряда учений из-за пандемии. В то же время Пентагон по-прежнему «готов защищать страну», заявил он.

В системе Пентагона зарегистрировано 249 случаев заболевания коронавирусом, один человек умер.

В середине марта Пентагон ввел ограничения на передвижение военнослужащих по территории США.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вся программа учений альянса пересмотрена из-за пандемии коронавируса.

Напомним, США находятся на третьем месте в мире по числу заразившихся.