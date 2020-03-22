США оказались на четвертом месте в мире по числу заразившихся коронавирусом

США по числу подтвержденных случаев коронавируса оказались на четвертом месте среди стран мира, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Университет, ссылаясь на собственные подсчеты федеральной и местной статистики, сообщил, что в стране подтверждено 22 тыс. 177 случаев заражения. При этом 278 заболевших умерли, передает РИА «Новости».

В результате по числу подтвержденных случаев заражения США стали четвертыми в мире – больше заразившихся только в Китае, Италии и Испании.

В пятницу сообщалось о 15 тыс. заболевших. Учитывая данные, озвученные Университетом Джонса Хопкинса, США обогнали Германию и Иран.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

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