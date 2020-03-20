Коронавирус стал для Пентагона опаснее России

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20 марта, пятница  |  Последнее обновление — 17:59  |  vz.ru
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Нефтяная война поможет «Северному потоку – 2»

Цены на нефть вернулись на 17-18 лет назадФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Черное золото последний раз было так дешево почти два десятилетия назад. Такой нефтяной шок мало кто мог себе представить еще совсем недавно, как и возникновение пандемии в мире. Страдают все производители без исключения. Именно на такой случай Россия создала «подушку безопасности». Как можно вернуть нефть к росту? Подробности...
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Вирусная «аннексия» Калининграда обернется крахом для Польши

Полякам проще оккупировать Луну, чем Калининградскую область, считают военные экспертыФото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Польские пользователи соцсетей на фоне пандемии коронавируса решили помочь «голодающей» Калининградской области и призвали Варшаву забрать регион под свою юрисдикцию. В самом Калининграде такие призывы вызвали иронию, а военные эксперты напоминают: попытка захвата Калининградской области окончится крахом для любой страны–члена НАТО. Подробности...
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В России коронавирусу готовят суровое испытание

Изготовление вакцины занимает не меньше года, но поиски лекарства против COVID-19 максимально ускореныФото: Zuma/ТАСС
Отечественным вирусологам удалось расшифровать геном коронавируса. Это позволит ученым определить мутацию COVID-19, что важно при изучении вируса и разработки вакцины от него. Но ученые предупреждают, что хотя работа над препаратом и ведется несколькими странами, она займет от одного года до трех лет. Почему создание вакцины занимает так много времени? Подробности...
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В Сирии подрывают соглашение Турции и России

Турция использует свои конвои в Сирии вовсе не для того, о чем гласит Московское соглашениеФото: Ghaith Alsayed/АР/ТАСС
Турецкий конвой попал в джихадистскую засаду в Идлибе. Это не рядовое событие затяжной войны – подобное означает, что поставлено под вопрос одно из ключевых соглашений России и Турции. С кем столкнулись турецкие силы и почему это стало для них сюрпризом? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Что будет, если всех отправить домой

Иван Тимофеев, Программный директор Клуба "Валдай"
Как и любая эпидемия, COVID-19 – временное явление. Однако сам факт чрезвычайной ситуации может спровоцировать изменения, которые останутся с нами надолго. Уже в ближайшем будущем белыми воронами могут стать компании, не переходящие на «дистанционку» там, где это физически возможно. Подробности...

Готовому к самоуничтожению человечеству невозможно подобрать лекарство

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Страх перед эпидемией привел к экстраординарным в новейшей истории карантинным мерам – а они, в свою очередь, породили новый, еще более массовый приступ страха и паники. Почему человечество оказалось таким пугливым? Подробности...
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России пора забрать свое у Украины и Прибалтики

Дмитрий Родионов, политолог
Мы заплатили внешние долги за все страны Советского Союза, и за это забрали себе всю заграничную собственность СССР. Ну, вернее, забрали бы, если бы соседи не вели себя подло. С этим нашим идеализмом пора бы заканчивать. Подробности...
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    Военные планы США в Польше пошли прахом

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      Российские ученые расшифровали геном коронавируса

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      Как мировые столицы переживают коронавирус

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      Коронавирус опустошил полки европейских магазинов

      Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
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          Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?
          • Евросоюз

          • Китай

          • Россия

          • США

          Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса?
          • Сообщу властям

          • Поговорю с ним лично

          • Буду держаться от него подальше

          Вы верите в версию об искусственном происхождении коронавируса?
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          • Нет

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              Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?

              Коронавирус стал для Пентагона опаснее России

              У Пентагона и Польши долгая и насыщенная история отношений   20 марта 2020, 17:00
              Фото: Kacper Pempel/Reuters
              Текст: Дмитрий Бавырин

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              США заморозили строительство в Польше системы ПРО, сама идея которой некогда обрушила отношения Москвы и Вашингтона. Проект новой польской супербазы под названием «Форт Трамп» тоже пересмотрен и разбит на несколько частей. Как связаны между собой коронавирус, Польша, выборы в США и американская военная архитектура, направленная против России?

              Американская база в Редзиково для противоракет SM-3 Block IIA должна была стать «венцом архитектуры системы ПРО Североатлантического альянса в Европе» и обеспечивать перехват баллистических ракет, запущенных, к примеру, из Центральной России, если НАТО и РФ когда-нибудь дойдут до войны. Ее строительство начиналась на фоне посткрымской истерии и должно было закончиться в 2018-м, однако воз и ныне там, а теперь Пентагон официально приостановил финансирование проекта, что подтвердил СМИ конгрессмен Майк Роджерс.

              Якобы вся проблема в шотландском подрядчике – компании John Wood Group, которая не справилась со своей задачей, сорвала сроки и раздула стоимость проекта в полтора раза – до более чем 270 млн долларов. Найдут другого – продолжат строительство. Или нет.

              Другой военный проект Пентагона в Польше – новую военную базу «Форт Трамп» – тоже сперва отсрочили, а потом изменили до неузнаваемости. Как подтвердил недавно МИД республики, вместо одной супербазы, как предполагалось изначально, появятся шесть-семь маленьких – отдельно для командования, отдельно для летчиков и так далее. По большей части, для этого будут использоваться старые объекты, где будет проведена модернизация. Или не будет.

              В СМИ – как Польши, так и самих США – роятся слухи, что от ряда дорогостоящих инициатив Пентагона как в Европе, так и на других континентах придется отказаться. Это пытаются объяснить десятками причин с разной степенью погружения в конспирологию, но не одна из них не выглядит должным образом убедительной. Единственное исключение в этом смысле банально и понятно каждому.

              Как говорил известный некогда олигарх Борис Березовский, «деньги были, деньги будут, сейчас денег нет».

              Не то чтобы у Соединенных Штатов или у Пентагона действительно закончились деньги – этого не дождемся (но члены секты свидетелей госдолга США по-прежнему не унывают). Однако это очень похоже на типичный случай, когда человек начинает экономить на мелочах, столкнувшись с необходимостью срочно потратить огромную сумму.

              Обычно в таких случаях речь идет о взятке или о медицинской необходимости. У США второе – медицинская необходимость. Тот самый коронавирус

              Напомним, как все начиналось. Правящая в Польше партия – клерикально-националистическая «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, помимо обычного для таких сил набора консервативной риторики, активно использует русофобию – регулярно апеллирует к национальным комплексам поляков, связанным с Россией. Москва-де строит ревизионистские планы, является главной угрозой для польской свободы и вообще – Мордор. Лишь только партия «Право и справедливость» может гарантировать народу безопасность от агрессивных устремлений Кремля.

              В принципе, это работает. Гораздо больше «ПиС» ценят за завидный экономический рост страны, но русофобы и паникеры также являются значимой частью ее электората. Однако этот пропагандистский прием не бесплатен и накладывает определенные обязательства: если сказал «А», говори и «Б». Сиречь предъяви избирателю доказательства того, что ты успешно противостоишь тем самым «агрессивным планам Москвы».

              Развертывание системы ПРО, увеличение американского контингента в Польше и строительство супербазы «Форт Трамп» должны были стать теми самыми доказательствами.

              У самого Трампа, охотно пошедшего Польше навстречу, был интерес и помимо своей фамилии в названии базы. Во-первых, это обеспечит дополнительными заказами американский ВПК, традиционно союзный республиканцам. Во-вторых, как ни парадоксально, позволит сэкономить деньги.

              Нынешний хозяин Белого дома успел перессориться с главными европейскими игроками – партнерами по НАТО – всего за несколько месяцев своего президентства. От Германии, Франции, Италии и прочих он требовал пересмотра торговой политики и повышения национальных оборонных бюджетов до 2% ВВП в период, когда их было модно «резать» в пользу экологии и социалки.

              Единственной из крупных стран, кто пошел ему навстречу сразу и радостно, стала Польша. Будучи партией умеренных евроскептиков, «ПиС» стабильно ориентируется на Вашингтон и не хотела упустить возможности поработать лоббистом Трампа в Европе. Отсюда их взаимная любовь, все эти фотосессии, похлопывания по плечу, грандиозные планы и название «Форт Трамп».

              Так, под разговоры о новой военной архитектуре у российских границ, Трамп действительно стал президентом военного времени, как следует из его признания и введения в действие «Акта о военном производстве», который позволит Белому дому дирижировать частными компаниями. Только врагом неожиданно стала не Россия, а коронавирус. Для кого он сейчас опаснее – для США или для Трампа лично, вопрос открытый. В любом случае на борьбу с ним и с последствиями эпидемии готовятся выделить колоссальные средства.

              Правила игры понятны. Индекс Доу-Джонса коронавирус уже обрушил, отменив в этом смысле все завоевания президентства Трампа. Если вслед за ним обрушится реальное производство и резко увеличится безработица, Трамп сильно рискует остаться президентом одного срока, хотя еще недавно его переизбрание казалось неизбежным. Уже сейчас его рейтинг упал на пять пунктов – до 44-46% по разным исследованиям.

              Крупные потери в первом и втором квартале абсолютно неизбежны, но если хотя бы в третьем удастся выйти в рост, можно будет заявить, что последствия эпидемии преодолены – и более-менее спокойно идти на выборы. Ради этого минфин США потрясает сейчас беспрецедентной программой госпомощи. Речь идет о сумме до одного триллиона долларов.

              План включает в себя трехмесячные налоговые каникулы, оплачиваемые больничные, субсидии пострадавшим отраслям экономики и беспроцентные кредиты для малого бизнеса. Вишенка на этом торте – раздача по одной тысяче долларов каждому американцу с целью поддержать потребительский спрос.

              Экстремально дорогой план спасения нужно еще пропихнуть через Конгресс. Многие демократы, заклятые враги Трампа, его инициативу поддерживают, но не все:

              победа на выборах осенью кажется им более важной задачей, чем помощь людям прямо сейчас.

              Многие республиканцы, напротив, недовольны, хотя Трамп – их президент. Столь обширное вмешательство в экономику со столь значительным расходом средств налогоплательщиков и неизбежным увеличением госдолга попросту противоречит их платформе и идеологии.

              Министру финансов Стивену Мнучину приходится уламывать однопартийцев, рисуя в их воображении катастрофическую картину недалекого будущего – безработицу в 25% уже завтра (процедура увольнения в США крайне проста для работодателя и не имеет ничего общего с гарантиями российского ТК) и полный разгром осенью как на выборах президента, так и на выборах в Конгресс. В столь экстремальных экономических условиях избиратель явно предпочтет демократов, жонглирующих призывами к социальной справедливости.

              Для Трампа сейчас главное – проскочить опасный поворот, однако он, будучи опытным бизнесменом, не может не знать, что расход столь огромных средств легким испугом не заканчивается. Пытаясь минимизировать проблемы на будущее, его администрация готовится резать другие расходы и замораживать уже запущенные проекты.

              Возможно, ноги неопределенности в ситуации с польскими базами растут именно из этого – и пусть себе растут. Неизбежный (в случае принятия плана) режим жесткой экономии наверняка заставит Трампа отказаться и от других статей прежде согласованных расходов.

              Информационное противостояние России? Помощь Украине? Дальнейшее развертывание системы ПРО? «Всё такое вкусное», говорят в таких случаях в народе.


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