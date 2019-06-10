США создают условия для массового выпуска новейших ракет и боевых самолетов

Новая гигантская корпорация для производства вооружений создается в Соединенных Штатах. Две и без того немаленькие компании – Raytheon и United Technologies – сливаются в одну. Почему это решение прямо скажется на выпуске знаменитых крылатых ракет «Томагавк» и почему данное событие имеет важнейшее значение в том числе для России?

Американская корпорация United Technologies заявила, что объединит свое аэрокосмическое подразделение с одним из ведущих военных производителей – компанией Raytheon. Создаваемый гигант сможет легко стать вторым в «большой аэрокосмической тройке», также включающей корпорации Boeing и Lockheed Martin, и иметь оборот около 74 млрд долларов. В таком случае объединенная корпорация Raytheon Technologies будет контролировать выпуск авиационных двигателей Pratt & Whitney, крылатых ракет «Томагавк», системы ПВО «Пэтриот» и части комплектующих истребителя F-35.

Что все это означает для американской и мировой военно-технической индустрии?

Raytheon – вырасти, чтобы выжить

Первая часть создаваемого гиганта Raytheon Technologies, американская военно-промышленная компания Raytheon, до сих пор являлась одним из крупнейших поставщиков военной техники для вооруженных сил США и их союзников по НАТО. В последнее время Raytheon был лишь третьим в «большой тройке», в которую также входят корпорации Boeing и Lockheed Martin – его оборот в 27 млрд долларов в год был значительно меньше, чем у Lockheed Martin (53,76 млрд долларов) и у Boeing (101,1 млрд долларов).

Такое печальное для Raytheon соотношение оборотов 1:2:4 по сравнению с Lockheed Martin и Boeing задавало и неприятные последствия для бизнеса. Хотя Raytheon и зарабатывал пропорционально не меньше своих «старших товарищей», но не мог столь же масштабно вкладываться в НИОКР, как это делали его конкуренты. Это привело к тому, что фактически Raytheon сосредоточил свои усилия лишь в трех основных областях – ракетах, радарах и комплексах ПВО. В то время как конкуренты из Boeing и Lockheed Martin раз за разом брали самые «вкусные» контракты, опираясь на гораздо более широкие производственные и технологические возможности.

Предыдущие попытки Raytheon выйти, например, на привлекательный рынок самолетостроения закончились ничем. Так, покупка в 1980 году небольшого авиапроизводителя Beech Aircraft Corporation и производство самолетов его конструкции закончилась продажей этого подразделения Raytheon в 2013 году. Хотя в авиационном подразделении в момент его нахождения в Raytheon были созданы такие удачные машины, как небольшой транспортный самолет C-12 Huron и учебная «парта» T-6 Texan II.

Таким образом, для Raytheon слияние с United Technologies – это возможность наконец-то попасть в «высшую лигу» военных заказчиков. И тем самым обойти надоедливых конкурентов из Lockheed Martin, которые одним своим заказом на производство F-35 кроют весь оборот Raytheon как бык овцу.

United Technologies: в гонке за военными деньгами

В отличие от Raytheon, вся история которой в той или иной степени тесно связана с Пентагоном, United Technologies представляет собой компанию из «немного другого теста». United Technologies – это классическая финансово-промышленная группа, которая действует по принципу «деньги не пахнут» и готова делать их где угодно, лишь бы прибыль окупала возможные риски.

Это отразилось и на составе бизнеса корпорации. В состав United Technologies входили и чисто гражданские подразделения, такие как Carrier (производство систем обогрева, вентиляции, кондиционирования, охлаждения) и Otis (крупнейший в мире производитель лифтов и эскалаторов), и производители продукции «двойного» назначения, такие как Pratt & Whitney – производитель авиадвигателей и газовых турбин, или Sikorsky Aircraft Corporation – мировой лидер в разработке и выпуске вертолетов.

При этом, несмотря на внушительный объем военных заказов и немалый оборот (66,5 млрд долларов в 2018 году), United Technologies редко напрямую работала с деньгами Пентагона, часто выступая субподрядчиком. Например, именно в такой манере United Technologies сегодня участвует в мегапроекте (ну или мегараспиле...) по производству F-35. В нем компания отвечает за «сердце» машины, двигатель Pratt & Whitney F135, и ряд других систем, а вот за общий бюджет проекта, за его постоянное увеличение, за «косяки» в конструкции и за прочие проблемы несет ответственность Lockheed Martin.

До сих пор такое положение дел, судя по всему, устраивало United Technologies. Военные заказы все-таки являются специфическим рынком, на котором гарантированная оплата от государства часто сопровождается непросчитываемыми рисками в случае, если компания не является «резидентом Пентагона» и не ведет бизнес с военным ведомством как минимум на протяжении нескольких десятков лет. В нынешнем же варианте слияния с Raytheon у United Technologies появляется собственный опытный лоббист в Пентагоне – и именно из-за этого вновь созданной компании дали звучное имя Raytheon Technologies, хотя формально речь идет о поглощении Raytheon более крупной компанией.

Кроме того, стало известно, что United Technologies решила выделить гражданские направления бизнеса в отдельные компании. В частности, станут отдельными корпорациями производитель лифтов Otis и кондиционеров Carrier, после чего в составе вновь созданной Raytheon Technologies остается только аэрокосмический бизнес и, ожидаемо – военные заказы.

Так что, «золотой дождь»?

Судя по всему, надежды создаваемой Raytheon Technologies лежат в плоскости получения перспективных военных заказов. Анонсированная Пентагоном масштабная программа перевооружений с упором на аэрокосмическую и ракетную технику выглядит идеальным полем для приложения усилий новой компании.

В частности, уже очевидно, что выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) практически неизбежно вызовет новый виток гонки вооружений в этом сегменте. А это как раз и является одной из специализаций бывшего Raytheon – именно эта компания создала знаменитые крылатые ракеты «Томагавк», которые вот уже больше 30 лет являются «визитной карточкой» любых военных операций США.

Уже известно, что испытания новых ракет «Томагавк» (скорее всего, заново приспособленных под ядерные головные части) должны пройти уже в конце нынешнего лета. После чего объявление программы их массового развертывания (в том числе, не исключено, и на европейском ТВД) станет уже лишь вопросом времени.

Кроме того, нынешняя военная доктрина США и планы по военному строительству предусматривают масштабную модернизацию систем ПВО, ПРО и стратегических ракетных вооружений, где у Raytheon Technologies будут традиционно сильные позиции даже в конкуренции с Boeing и Lockheed Martin.

Ну и объединенная Raytheon Technologies сможет наконец бросить давно назревший вызов «выскочкам» из Boeing и Lockheed Martin в самом лакомом секторе военных заказов – аэрокосмическом. Конечно, здесь еще много неясного, но можно привести наглядный пример – именно слияние корпораций Lockheed и Martin Marietta в 1995 году, в результате которого возник нынешний гигант Lockheed Martin, позволило объединенной компании обойти Boeing на крутом повороте в программе создания истребителя пятого поколения. Ведь F-22 «Раптор» разрабатывался еще в совместном проекте Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics, а вот лакомый контракт по производству истребителя F-35 у Lockheed Martin получилось уже вытянуть сугубо в одиночку.

Так что, судя по всему, главная схватка за деньги Пентагона еще впереди. А создание монстра под названием Raytheon Technologies – лишь необходимый шаг в подготовке к ней.