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В Тбилиси задержали четырех участников протеста у парламента
Полиция Тбилиси задержала четырех человек на акции протеста у парламента за неподчинение
На акции протеста у парламента в Тбилиси полиция задержала четырех человек, включая оппозиционера Елену Хоштарию, за неподчинение и мелкое хулиганство.
Как сообщает ТАСС, во время акции протеста у парламента в Тбилиси полиция задержала четырех человек в административном порядке. Задержания связаны с неподчинением полиции, мелким хулиганством и перекрытием дороги.
Среди задержанных оказалась оппозиционер Елена Хоштария. Протестующие выступали против заседания комиссии по расследованию преступлений времен правления экс-президента Михаила Саакашвили. Время от времени между полицией и участниками акции возникали стычки.
Согласно данным МВД, обстановка у здания парламента сейчас остается мирной, несмотря на произошедшие инциденты. Акции протеста в Тбилиси начались еще в ноябре прошлого года, после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о замораживании процессов по вступлению в ЕС. Специальные средства для разгона протестующих применялись только в первые дни акций, после чего они приняли мирный характер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, грузинская генпрокуратура наложила арест на счета пяти фондов, которые выдавали деньги организаторам беспорядков в столице и других городах. Несколько сотен сторонников грузинской оппозиции отметили сто дней непрерывных митингов на проспекте Руставели, которые начались после заявления правительства о переносе переговоров с Евросоюзом. Руководство Евросоюза выделило средства для поддержки протестных акций в Грузии с целью вернуть страну на путь демократии и евроинтеграции.