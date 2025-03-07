Сторонники оппозиции Грузии отметили сто дней уличного протеста под флагами Украины

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

С 28 ноября прошлого года каждый вечер протестующие перекрывают центральный проспект Тбилиси перед зданием парламента, требуя провести внеочередные выборы в высший законодательный орган и освободить свыше 50 «политзаключенных» – так они называют арестованных за нападения с применением пиротехники и «коктейлей «Молотова» на полицию на акциях.

В пятницу протестующие пришли с флагами ЕС и Украины и пообещали продолжить ежедневные акции протеста, пока не добьются своего.

Примечательно, что после инаугурации президента США Дональда Трампа на акциях в Тбилиси исчезли американские флаги – новая администрация Белого дома не нравится грузинским радикалам.

«Не будет справедливости – не будет мира!», «Восстань, Грузия!», «Свободу политзаключенным!», – скандируют участники акции протеста.

Как заявил один из лидеров саакашвилевского «Единого национального движения» Леван Саникидзе, «протест уже стал рутиной и будет продолжен до победы грузинского народа».

Ранее премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил, что протесты против президента США Дональда Трампа и против грузинского руководства организуются одними руками.