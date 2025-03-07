Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.18 комментариев
Сторонники оппозиции Грузии отметили сто дней уличного протеста под флагами Украины
Несколько сотен сторонников грузинской оппозиции в пятницу отметили сто дней непрерывных митингов на проспекте Руставели, начавшихся 28 ноября прошлого года после того, как правительство Грузии объявило, что не будет просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
С 28 ноября прошлого года каждый вечер протестующие перекрывают центральный проспект Тбилиси перед зданием парламента, требуя провести внеочередные выборы в высший законодательный орган и освободить свыше 50 «политзаключенных» – так они называют арестованных за нападения с применением пиротехники и «коктейлей «Молотова» на полицию на акциях.
В пятницу протестующие пришли с флагами ЕС и Украины и пообещали продолжить ежедневные акции протеста, пока не добьются своего.
Примечательно, что после инаугурации президента США Дональда Трампа на акциях в Тбилиси исчезли американские флаги – новая администрация Белого дома не нравится грузинским радикалам.
«Не будет справедливости – не будет мира!», «Восстань, Грузия!», «Свободу политзаключенным!», – скандируют участники акции протеста.
Как заявил один из лидеров саакашвилевского «Единого национального движения» Леван Саникидзе, «протест уже стал рутиной и будет продолжен до победы грузинского народа».
Ранее премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил, что протесты против президента США Дональда Трампа и против грузинского руководства организуются одними руками.