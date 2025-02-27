Tекст: Валерия Городецкая

Как говорится в сообщении пресс-бюро СВР, Евросоюз намерен любой ценой «вернуть Грузию на путь демократии и евроинтеграции», передает ТАСС. По данным, поступающим в ведомство, руководство ЕС считает Грузию «важным оплотом западного влияния в Закавказье» и не может допустить его потери.

Согласно сообщению, Европейский союз выделил значительные средства представительству в Тбилиси для поддержки и координации протестных акций. Эти действия направлены на демонстрацию устойчивости проевропейских взглядов среди населения Грузии. Планируется, что каждому участнику антиправительственных демонстраций будет выплачено до 120 евро за день участия.

На случай, если грузинские власти попытаются заблокировать финансовые каналы, ЕС рассматривает возможность доставки наличных денег в Тбилиси через посольства стран Европейского союза в Армении.

Ранее Тбилиси заявил о новых попытках Евросоюза сменить демократически избранные власти Грузии, а также Грузия обвинила Евросоюз в финансировании радикализма в стране.