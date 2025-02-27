  • Новость часаПутин призвал спецслужбы и дипломатию пресекать попытки сорвать диалог с США
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    Кремль: Россия и США смогут урегулировать конфликт при политической воле
    СВР: ЕС выделил средства на поддержку протестов в Тбилиси для евроинтеграции Грузии
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    Замгендиректора ФК «Карпаты» не вернулся на Украину из-за границы
    Мнения
    Антон Беликов Антон Беликов Победа или dogovornyak?

    Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.

    14 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как просроченные политики становятся тиранами

    Если изучать греческую историю не с установления демократии и войн с Персией, а немного ранее, становится понятнее, почему эллины так избегали тирании в течение нескольких поколений. И почему ни в коем случае нельзя оставлять Зеленского у власти.

    5 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Партия Эрдогана ведет Турцию к гражданской войне

    Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.

    10 комментариев
    27 февраля 2025, 14:55 • Новости дня

    СВР: ЕС выделил средства на поддержку протестов в Тбилиси для евроинтеграции Грузии

    СВР: ЕС выделил средства на поддержку протестов в Тбилиси для евроинтеграции Грузии
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководство Евросоюза выделило средства для поддержки протестных акций в Грузии, намереваясь «вернуть страну на путь демократии и евроинтеграции», сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

    Как говорится в сообщении пресс-бюро СВР, Евросоюз намерен любой ценой «вернуть Грузию на путь демократии и евроинтеграции», передает ТАСС. По данным, поступающим в ведомство, руководство ЕС считает Грузию «важным оплотом западного влияния в Закавказье» и не может допустить его потери.

    Согласно сообщению, Европейский союз выделил значительные средства представительству в Тбилиси для поддержки и координации протестных акций. Эти действия направлены на демонстрацию устойчивости проевропейских взглядов среди населения Грузии. Планируется, что каждому участнику антиправительственных демонстраций будет выплачено до 120 евро за день участия.

    На случай, если грузинские власти попытаются заблокировать финансовые каналы, ЕС рассматривает возможность доставки наличных денег в Тбилиси через посольства стран Европейского союза в Армении.

    Ранее Тбилиси заявил о новых попытках Евросоюза сменить демократически избранные власти Грузии, а также Грузия обвинила Евросоюз в финансировании радикализма в стране.

    25 февраля 2025, 22:04 • Новости дня
    Ряд стран ЕС отказались финансировать новый пакет военной помощи Украине от Каллас
    Ряд стран ЕС отказались финансировать новый пакет военной помощи Украине от Каллас
    @ IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Некоторые страны Европейского союза отказались поддержать предложение о новой военной помощи Украине из-за финансовых разногласий и отсутствия солидарности, пишет Politico.

    Ряд стран ЕС, включая Испанию, Италию и Португалию, не поддержали предложение главы европейской дипломатии Каи Каллас о новом пакете военной помощи Украине, сообщает Politico, передает ТАСС. По данным издания, эти страны отказались тратить средства из своих национальных бюджетов на помощь Киеву.

    Недовольство вызвано отсутствием равенства и солидарности между государствами ЕС, поддерживающими Украину. Испания, Италия и Португалия требуют от Европы пересмотреть подход к оказанию помощи. Они считают необходимым учитывать, как Европа будет наращивать свои оборонные расходы, и предлагают выпускать специальные еврооблигации или проявлять финансовую гибкость, например исключая расходы на оборону из расчетов дефицита бюджетов.

    Два других европейских дипломата отметили, что Германия и Франция также не поддержали инициативу Каллас, поскольку уже участвовали в переговорах о предоставлении гарантий безопасности Украине. По мнению дипломатов, Германия и Франция были более активны, чем другие страны ЕС.

    Politico сообщает, что конкретные решения по поводу помощи Киеву вряд ли будут приняты на саммите 6 марта. Главы государств и правительств ЕС должны определить детали и объем новой военной помощи Украине на этом экстренном саммите. Однако, по мнению наблюдателей, странами ЕС может быть выделено до 700 млрд евро. Это происходит на фоне заявлений США о необходимости скорейшего завершения конфликта и компенсации уже предоставленной американской помощи.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что главы МИД стран Евросоюза готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине, который включит поставки боеприпасов и новые оборонные инициативы.

    Позже она сообщила, что министры иностранных дел ЕС не смогли согласовать позиции по предложенной ею новой военной помощи киевскому режиму.

    Сообщалось, что Нидерланды поддержали план Каллас по помощи Украине.

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    25 февраля 2025, 01:29 • Новости дня
    Сербия ошибочно проголосовала за резолюцию ООН по Украине

    Вучич объяснил ошибочное голосование Сербии за западную резолюцию в ООН

    Сербия ошибочно проголосовала за резолюцию ООН по Украине
    @ Georg Wendt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сербия по ошибке поддержала западную резолюцию ООН по Украине, заявил президент Александр Вучич, извинившись перед гражданами Сербии за допущенную ошибку.

    Как передает РИА «Новости», президент Сербии Александр Вучич сообщил в эфире TV Happy, что делегация Сербии в Генассамблее ООН ошибочно проголосовала за западную резолюцию по Украине. По словам Вучича, голосование должно было закончиться воздержанием, но вместо этого голос был отдан в поддержку резолюции.

    «Думаю, что Сербия совершила ошибку, извиняюсь перед гражданами Сербии и несу ответственность. Мы проголосовали за европейскую резолюцию, а за американскую резолюцию мы проголосовали как надо, воздержались. И по европейской резолюции должны были воздержаться», – заявил сербский лидер. Вучич пояснил, что  «вероятно, был уставшим и перегруженным и не успел все проконтролировать».

    Он добавил, что объяснение делегации заключалось в поддержке территориальной целостности Украины, что соответствовало сербской позиции. Принятая резолюция требует от России вывести вооруженные силы с Украины и прекратить боевые действия, но не осуждает действия Украины в отношении России.

    Документ, поддержанный западными странами, не содержит упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН. Все страны Западных Балкан, кроме Северной Македонии, поддержали резолюцию. Президент Хорватии Зоран Миланович выразил недовольство поддержкой резолюции со стороны правительства без согласования с ним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США обратились к странам в Генассамблее ООН с призывом поддержать только их проект нейтральной резолюции по Украине и отвергнуть антироссийские проекты.

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    26 февраля 2025, 13:52 • Видео
    Битва за редкоземы: Россия против Украины

    Сделка по полезным ископаемым Украины, которую навязывает Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп, будет подписана в скором времени, и она не содержит в себе гарантий безопасности, о которых просил Киев. Об этом сообщают западные СМИ. Эта сделка – грабеж Украины, тем не менее она вредит стратегическим интересам России.

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    26 февраля 2025, 19:35 • Новости дня
    Радикалы решили отомстить сборной Грузии по футболу
    Радикалы решили отомстить сборной Грузии по футболу
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Сторонники грузинской оппозиции решили массово скупить билеты на футбольный матч Лиги наций в Тбилиси между Грузией и Арменией 23 марта и не прийти на стадион в знак протеста против того, что футболисты игнорируют радикалов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В социальных сетях началась кампания мобилизации радикалов, готовящихся приобретать билеты на игру, реализация которых начнется 27 февраля.

    Стоимость билетов на 55-тысячный стадион составляет от 30 лари (около 11 долларов) до ста лари (примерно 35 долларов).

    Больше всего радикалы выражают недовольство в адрес главной грузинской футбольной звезды Хвичи Кварацхелия (французский ПСЖ), который не скрывает антипатий к ним, а также к Отару Китеишвили (австрийский «Штурм») и еще нескольким игрокам, снявшимся в предвыборной рекламе правящей партии «Грузинская мечта» перед выборами в парлаент-2024.

    В адрес радикалов и их инициативы пользователи социальных сетей оставляют нелицеприятные комментарии: «Нет предела злобе», «Как же нам вынести эту грязь из страны», «Редкие подонки», «Больные на всю голову», «Все к лучшему, так как происходит люстрация, но необходимо выяснить, откуда у них столько денег!»

    В прошлом году Грузия впервые выступила на чемпионате Европы по футболу.

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    25 февраля 2025, 10:15 • Новости дня
    ЕС предложил Украине соглашение о «критических материалах»

    Barrons: ЕС предложил Украине свое соглашение о «критических материалах»

    ЕС предложил Украине соглашение о «критических материалах»
    @ Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз предложил Украине заключить свое соглашение о поставках критически важных материалов, таких как литий и графит, в рамках взаимовыгодного партнерства, сообщает Barrons.

    Европейский союз предложил Украине соглашение о поставках критических материалов. Европейский комиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне заявил, что обсудил этот вопрос с украинскими чиновниками во время визита в Киев вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Сежурне подчеркнул, что 21 из 30 критически важных материалов для Европы могут быть поставлены с Украины в рамках взаимовыгодного партнерства, передает Barrons.

    Сежурне отметил, что «добавленная стоимость Европы заключается в том, что мы никогда не требуем сделки, которая не является взаимовыгодной».

    Украина богата полезными ископаемыми, включая марганец, титан, графит и литий, что делает ее объектом напряженных переговоров между Киевом и Вашингтоном. Дональд Трамп настаивает на том, что США заслуживают «возврата средств» за помощь Украине в ее обороне против российского вторжения.

    Ранее президент США заявил, что Соединенные Штаты «очень близки» к соглашению с Украиной по поводу ее минеральных ресурсов.

    По данным The New York Times, новая версия соглашения по минералам и полезным ископаемым от США требует от Украины отдать половину доходов от добычи полезных ископаемых, портов и другой инфраструктуры без гарантий безопасности.

    В субботу в Киеве подтвердили информацию западных СМИ о том, что Зеленский не готов подписать соглашение с США о редкоземельных ресурсах.

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    25 февраля 2025, 17:23 • Новости дня
    Франция и Германия отказались передать замороженные активы России Украине
    Франция и Германия отказались передать замороженные активы России Украине
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны ЕС, включая Францию и Германию, выступили против передачи замороженных российских активов Украине из-за опасений отпугнуть иностранных инвесторов.

    По информации издания Politico, Франция, Германия, Италия и Испания, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступили против передачи замороженных российских активов Украине, передает РИА «Новости». Политики опасаются, что такой шаг может отпугнуть от ЕС иностранных инвесторов.

    По словам неназванного европейского дипломата, передача активов Киеву лишит Евросоюз возможности использовать их как козырь в переговорах с Россией по вопросам Украины. Он добавил, что Россия, если хочет вернуть свои средства, должна будет предложить что-то взамен.

    Другой дипломат из ЕС отметил, что многие члены Союза не поддерживают конфискацию активов, так как намерены использовать их для восстановления Украины. Вопрос передачи активов остается спорным, поскольку разные страны ищут способы, как более эффективно распорядиться этими средствами.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изъятие замороженных российских активов невозможно, так как это противоречит международному праву.

    Агентство Bloomberg писало, что Евросоюз обсуждает возможность изъятия замороженных активов России для восстановления Украины после конфликта.

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    27 февраля 2025, 13:39 • Новости дня
    Шойгу ответил афоризмом Пруткова на вопрос о гарантиях безопасности для Украины
    Шойгу ответил афоризмом Пруткова на вопрос о гарантиях безопасности для Украины
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь Совета безопасности России ответил афоризмом Козьмы Пруткова на вопрос о европейских гарантиях безопасности для Украины, подчеркнув, что предыдущие обещания были ложными.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу процитировал афоризм Козьмы Пруткова в ответ на вопрос журналиста о предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны государств ЕС, передает ТАСС.

    «Единожды солгавши, кто тебе поверит. А тут не единожды, как вы видите, тут уже, во всяком случае, по Украине дважды», – подчеркнул Шойгу.

    Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС планируют обсудить на экстренном саммите 6 марта европейские гарантии безопасности для Украины, а также суверенные оборонительные меры.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут предлагать Украине новые гарантии безопасности и это является задачей Европы.

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    26 февраля 2025, 12:43 • Новости дня
    Стало известно о требованиях Зурабишвили пойти на эскалацию с Россией
    Стало известно о требованиях Зурабишвили пойти на эскалацию с Россией
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Саломе Зурабишвили на посту президента Грузии с самого начала СВО требовала от правительства Грузии пойти на эскалацию с Россией, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На пресс-конференции в среду глава высшего законодательного органа Грузии рассказал, что 25 февраля 2022 года он и тогдашний лидер парламентского большинства, а ныне премьер-министр Ираклий Кобахидзе находились в президентском дворце, встречаясь с Зурабишвили.

    «Зурабишвили назвала (украинского лидера Владимира) Зеленского героем и спросила, что мы собираемся делать», – вспомнил он.

    Как заявил Шалва Папуашвили, экс-президент «хотела эскалации в отношениях с Россией, чтобы Грузия в том числе послушалась призывам Украины и отправила добровольцев, чтобы тем самым Грузия стала бы участником военных действий, чтобы Грузия открыла «второй фронт».

    Председатель парламента также обвинил Зурабишвили «во лжи» из-за ее слов о том, что Грузия решила не вводить прямые санкции против России еще до того, как о санкциях объявило международное сообщество.

    «Грузия заявила, что не будет вводить прямые санкции 25 февраля 2022 года, когда уже начали вводить рестрикции США, ЕС», – указал он.

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    26 февраля 2025, 15:50 • Новости дня
    ЕК потребовала от Украины выполнения соглашения о добыче графита
    ЕК потребовала от Украины выполнения соглашения о добыче графита
    @ dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз настаивает на выполнении Киевом Меморандума о взаимопонимании 2021 года ради добычи графита, чтобы покрыть 10% потребностей ЕС до 2030 года, сообщил замглавы Еврокомиссии Стефан Сежурне.

    Евросоюз потребовал от Украины выполнить условия Меморандума о взаимопонимании от 2021 года, включая проект по добыче графита, чтобы покрыть 10% европейских потребностей в этом минерале к 2030 году, передает ТАСС. Замглавы ЕК Стефан Сежурне сделал соответствующее заявление на брифинге в Брюсселе.

    Сежурне напомнил о своей недавней поездке в Киев, где он подчеркивал важность выполнения Меморандума. Он отметил, что документ включает несколько проектов, одним из которых является добыча графита. «В Киеве я подчеркнул необходимость выполнения этого документа. Он включает целый ряд проектов, в том числе по добыче графита. Мы рассчитываем, что это позволит закрыть до 10% потребностей ЕС до конца 2030 года», – заявил Сежурне.

    Ранее Европейский союз предложил заключить с Украиной соглашение о поставках критически важных материалов, таких как литий и графит, в рамках взаимовыгодного партнерства.

    Издание Financial Times сообщало, что Киев принял новые условия сделки с США по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования компенсации в 500 млрд долларов.

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    25 февраля 2025, 13:45 • Новости дня
    Киев и Всемирный банк подсчитали стоимость восстановления Украины
    Киев и Всемирный банк подсчитали стоимость восстановления Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Всемирный банк, ООН, Европейская комиссия и правительство Украины совместно оценили затраты на восстановление экономики Украины после трех лет войны с Россией в 524 млрд долларов, что почти в три раза превышает бюджет Украины 2024 года, пишет Reuters.

    Стоимость восстановительных работ для Украины в 524 млрд долларов включает в себя восстановление экономики и часть инфраструктуры страны, передает Reuters.

    Согласно докладу, с конца прошлого года ущерб энергетической инфраструктуре Украины увеличился на 70%. Сумма ущерба возросла более чем на 7% по сравнению с предыдущими данными в 486 млрд долларов. Основными пострадавшими секторами стали жилье, транспорт, энергетика, торговля и образование.

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что потребности страны в восстановлении продолжают расти.

    По данным совместного заявления, правительство Украины выделило 7,37 млрд долларов на приоритетные нужды 2025 года, но все еще имеет финансовый разрыв почти в 10 млрд долларов.

    В общей сложности прямой ущерб достиг 176 млрд долларов, что на 24 млрд больше по сравнению с февралем 2024 года.

    Около 13% всего жилищного фонда Украины повреждено или уничтожено, что затронуло более 2,5 млн домохозяйств. Только на расчистку и управление обломками потребуется почти 13 млрд долларов.

    Антонелла Бассани, вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии, отметила, что в оценке учитываются достижения Украины в восстановлении, реформах и реконструкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп проявил недоумение по поводу вопроса о готовности США вкладываться в восстановление Украины, отметив, что страна уже предоставила значительную помощь.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США не собираются брать под контроль физические активы Украины и не намерены «обременять ее новым долгом».

    По данным New York Times, новая версия соглашения по минералам и полезным ископаемым от США требует от Украины отдать половину доходов от добычи полезных ископаемых, портов и другой инфраструктуры без гарантий безопасности. В субботу в Киеве подтвердили информацию западных СМИ о том, что Зеленский не готов подписать соглашение с США о редкоземельных ресурсах.

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    27 февраля 2025, 11:40 • Новости дня
    Грузия пообещала не прощать Украине «изгнание посла» из Киева
    Грузия пообещала не прощать Украине «изгнание посла» из Киева
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Тбилиси не простит Киеву «изгнание» грузинского посла, заявил председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В интервью телекомпании «Рустави-2» он сказал, что ухудшение двусторонних отношений началось после обращения украинского лидера Владимира Зеленского к манифестантам в Тбилиси вскоре после начала СВО, в котором тот подверг критике правительство Грузии и потребовал отправить из Грузии на Украину чартеры с добровольцами.

    «После этого Украина изгнала посла Грузии, который, в отличие от большинства послов других стран, не покидал Киев в самое тяжелое время», – сказал глава комитета.

    «В Киеве оставались только послы Грузии и Ватикана. Выбрали нашего и изгнали. Это было постыдно! На этом фоне никакой критики Украина не предъявляла, например, послу Белоруссии», – сказал Николоз Самхарадзе.

    «Это было оскорбление нашей страны. А мы правительство, которое никому не позволит оскорблять Грузию», – заявил он.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Грузия усомнилась в жизнеспособности Евросоюза.

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    26 февраля 2025, 11:21 • Новости дня
    Bloomberg: Франция ожидает военной поддержки США в обеспечении мира на Украине
    Bloomberg: Франция ожидает военной поддержки США в обеспечении мира на Украине
    @ ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр финансов Франции Эрик Ломбард заявил, что ожидает от США поддержки для европейских войск в поддержании мира после достижения прекращения огня на Украине.

    По его мнению, США окажут поддержку европейским войскам в обеспечении мира после соглашения о перемирии между Украиной и Россией, передает Bloomberg.

    Ломбард отметил, что Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы направить войска для гарантии соблюдения перемирия.

    Французский министр отметил, что для обеспечения выполнения условий прекращения огня необходима поддержка США и выразил уверенность, что американская сторона согласилась с этим предложением.

    Французские официальные лица заявили, что основная цель сейчас – продемонстрировать единство Европы на фоне критики со стороны Трампа в адрес мирового порядка, поддерживаемого международными институтами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о важности наличия миротворческих сил на Украине, при этом их форма должна быть приемлема для всех сторон конфликта.

    При этом российский МИД выразил отрицательное отношение к идее размещения европейских миротворцев на Украине, заявив, что это станет шагом к эскалации конфликта.

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    27 февраля 2025, 10:13 • Новости дня
    Грузия усомнилась в жизнеспособности Евросоюза
    Грузия усомнилась в жизнеспособности Евросоюза
    @ Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Дистанцирование США от обеспечения безопасности Европы может привести к неспособности ЕС в 2030-м году продолжить расширение, заявил председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Евросоюз был интересен потому, что это было пространство мира и постоянного улучшения благосостояния граждан. Гарантом этому были США, но если США решат выйти из обеспечения безопасности Европы, то это приведет к тектоническим изменениям в самом ЕС», – заявил председатель комитета телекомпании «Рустави-2».

    «Без обеспечения безопасности невозможно повышать экономическое благосостояние, – отметил он. – Если не будет США, то от НАТО ничего не останется».

    По словам Николоза Самхарадзе, «сегодня поэтому в Европе неопределенность, что США могут решить выйти из обеспечения ее безопасности, доверив Европе самой это делать».

    «Грузия ничего не меняет в своих планах, мы будем к 2030 году готовы к членству в ЕС, но сегодня вопрос стоит уже иначе –  будет ли сам Евросоюз в 2030 году готов к расширению и приему новых членов», – сказал он.

    Грузия получила статус кандидата в ЕС в декабре 2023 года, однако в прошлом году заявила, что не будет просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года, чтобы лучше подготовиться к процессу. За это Брюссель заморозил сотрудничество с Тбилиси.

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    25 февраля 2025, 12:15 • Новости дня
    Грузия уличила еврокомиссара Каллас в отступлении от верховенства закона

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Верховный комиссар ЕС по внешним делам и политике безопасности Кая Каллас нарушает принципы верховенства закона, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Комментируя призыв комиссара освободить всех радикалов, задержанных в Грузии на акциях протеста в ноябре-декабре прошлого года, глава высшего законодательного органа Грузии заявил, что эта позиция «полностью противоречит принципам верховенства закона и европейским ценностям».

    «Получается, что для Каллас нет ни закона, ни суда. Иностранные политики, Брюссель на свой вкус диктуют нам, кого арестовать, кого отпустить? Может еще списки дадут нам?», – возмутился он.

    По словам  Шалвы Папуашвили, «Брюссель финансирует в Грузии людей, вовлеченных в насилие и поэтому прячет, на что тратятся эти деньги».

    «Финансирование Брюсселя направлено в поддержку насильственных групп, на дезинформацию и пропаганду, на атаку полиции. Здание парламента (радикалы) едва  не сожгли. Пострадали десятки полицейских», – сказал он.

    Председатель парламента также подверг критике посла ЕС Павла Херчинского, защищающего радикальных оппозиционеров и критикующего правящую «Грузинскую мечту».

    «Мы не давали агреман Херчинскому как прокурору. Советую ему перечитать Венскую конвенцию, как должны работать дипломаты», – заявил председатель парламента Грузии.

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    24 февраля 2025, 20:55 • Новости дня
    Эрдоган: Только вступление Турции в ЕС выведет Европу из тупика
    Эрдоган: Только вступление Турции в ЕС выведет Европу из тупика
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в том, что только Анкара способна вывести Европейский союз из нынешнего кризиса, подчеркнув важность полной интеграции Турции в сообщество.

    Президент Турции отметил, что произошедшее в Сирии и на Украине подтверждает востребованность у ЕС в тесном сотрудничестве с Турцией. «Из тупика, в который Европа попала, ее может вывести только Турция. Полноправное членство Турции в ЕС может стать спасением. Жизненно важным фактором для ЕС является именно полноправное членство Турции. Чем раньше Европейский Союз столкнется с этой реальностью, тем лучше для него самого», – заявил турецкий лидер, передает CNN Turk.

    Эрдоган добавил, что Анкара стремится продвинуть процесс вступления страны в ЕС. «Если будет проявлена необходимая политическая воля, мы сможем добиться результата в короткие сроки», – заявил он.

    В декабре Эрдоган на пресс-конференции подтвердил, что членство в Евросоюзе остается стратегической целью страны, ожидая от ЕС новых инициатив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вступление в Европейский союз остается приоритетной целью для Турции, и Анкара готова идти на конструктивный диалог с ЕС для ее достижения. Турция должна соблюдать ценности сообщества ЕС, несмотря на право выбирать, к каким международным блокам присоединяться, поскольку она все еще является страной – кандидатом на вступление в Евросоюз.

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    25 февраля 2025, 20:12 • Новости дня
    Венгрия объяснила недовольство Евросоюза Грузией

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Министр иностранных дел Венгрии Питер Сийярто заявил, что патриотизм и консерватизм правительства Грузии вызывают недовольство Брюсселя, вводящего санкции против грузинских руководителей за якобы отступление от демократии и прозападного курса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Нет никаких причин для санкций против руководителей Грузии или ее полицейских, – сказал он грузинским журналистам. – Брюссель наказывает за патриотизм и консерватизм».

    По его словам, Венгрия регулярно использует право вето во время вопроса санкций в отношение Грузии.

    «Правительство Грузии и (правящая партия) «Грузинская мечта» прекрасно работают и не должны сдаваться под прессом из Европы, – сказал министр иностранных дел Венгрии Питер Сийярто. – Думаю, Европу вскоре ждут изменения в результате волны, которая идет из Вашингтона».

    «Патриотические, консервативные правительства в будущем будут усиливаться», – заявил он.

    Также глава МИД Венгрии сказал, что не видел ни единого доказательства фальсификаций выборов в парламент Грузии 26 октября 2024 года.

    Он также назвал «хорошей новостью» прекращение финансирования со стороны USAID.

    «Мы абсолютно против, чтобы теперь ЕС взял на себя это финансирование», – сказал глава венгерской дипломатии.

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