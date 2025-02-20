Тбилиси заявил о новых попытках ЕС сменить демократически избранные власти Грузии

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Бюрократия Брюсселя решила не разговаривать с демократически избранными властями Грузии. Это может быть инструментом для того, чтобы что-то поменять здесь», – сказала она.

По ее словам, правительство Грузии «не поддастся на шантаж, попытки манипуляций и угрозы, а будет руководствоваться исключительно национальными интересами для обеспечения безопасности и стабильности страны».

Мака Бочоришвили заявила, что «Грузия является лучшим примером создания Брюсселем неправильных восприятий, по которым потом выстраивается политика».

Она заявила, что «инструменты Европы и Евросоюза» использовались в планах «смены властей в Грузии».

По ее словам, такие попытки «происходят и сейчас».

При этом глава МИД Грузии заявила, что членство в ЕС отвечает национальным интересам страны, но добиться этого можно только путем диалога.

«Если Брюссель продолжит игнорировать демократически избранные власти Грузии, процессу интеграции будет нанесен вред», - отметила министр иностранных дел Грузии, которая получила статус страны-кандидата в Евросоюз в 2023 году, однако ее отношения с Брюсселем сейчас заморожены из-за обвинений в якобы в сворачивании с прозападной траектории.

Также глава МИД отметила, что Грузия звали в некий «поезд», на который «нельзя опоздать».

«Но сегодня мы хорошо видим, насколько выгодно могло быть для Грузии оказаться в этом поезде, в котором находится нынешняя власть Украины», – сказала она.