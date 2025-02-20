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Тбилиси заявил о новых попытках ЕС сменить демократически избранные власти Грузии
Бюрократия ЕС не оставляет попыток сменить власти Грузии, заявила министр иностранных дел страны Мака Бочоришвили в интервью грузинскому «Первому каналу», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Бюрократия Брюсселя решила не разговаривать с демократически избранными властями Грузии. Это может быть инструментом для того, чтобы что-то поменять здесь», – сказала она.
По ее словам, правительство Грузии «не поддастся на шантаж, попытки манипуляций и угрозы, а будет руководствоваться исключительно национальными интересами для обеспечения безопасности и стабильности страны».
Мака Бочоришвили заявила, что «Грузия является лучшим примером создания Брюсселем неправильных восприятий, по которым потом выстраивается политика».
Она заявила, что «инструменты Европы и Евросоюза» использовались в планах «смены властей в Грузии».
По ее словам, такие попытки «происходят и сейчас».
При этом глава МИД Грузии заявила, что членство в ЕС отвечает национальным интересам страны, но добиться этого можно только путем диалога.
«Если Брюссель продолжит игнорировать демократически избранные власти Грузии, процессу интеграции будет нанесен вред», - отметила министр иностранных дел Грузии, которая получила статус страны-кандидата в Евросоюз в 2023 году, однако ее отношения с Брюсселем сейчас заморожены из-за обвинений в якобы в сворачивании с прозападной траектории.
Также глава МИД отметила, что Грузия звали в некий «поезд», на который «нельзя опоздать».
«Но сегодня мы хорошо видим, насколько выгодно могло быть для Грузии оказаться в этом поезде, в котором находится нынешняя власть Украины», – сказала она.