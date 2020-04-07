Трамп: ВОЗ облажалась

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) облажалась, заявил президент США Дональд Трамп, вспомнив о рекомендации ВОЗ для Соединенных Штатах не закрывать границы с Китаем на ранних стадиях распространения заболевания.

«ВОЗ действительно облажалась», – написал он в Twitter.

Трамп добавил, что ВОЗ финансируется в большей степени США, но также и Китаем.

«Мы внимательно это изучим. К счастью, я отклонил их совет о том, чтобы держать наши границы открытыми для Китая на ранней стадии. Почему они дали нам такую ошибочную рекомендацию?» – добавил президент США.

Между тем, американский сенатор Тед Круз в Twitter заявил, что глава ВОЗ Тедрос Адан Гебрейсус «подчиняется воле Коммунистической партии Китая».

Отметим, что число смертей от коронавируса США превысило 11 тыс. Заражены 368 тыс. человек.