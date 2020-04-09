США вышли на второе место по числу жертв COVID-19

CША вышли на второе место по числу жертв коронавируса в мире, опередив Испанию, сообщил университет Джонса Хопкинса.

Согласно данным университета, число жертв COVID-19 в США составляет 14 тыс. 817 человек по состоянию на 6.37 мск, в Испании скончались 14 тыс. 792. Больше всего жертв коронавируса зафиксировано в Италии – 17 тыс. 669, передает РИА «Новости».

По данным университета, всего в мире 88 тыс. 538 человек умерли от коронавируса.

Напомним, в США второй день подряд фиксируется рекордное число жертв коронавируса за сутки.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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