Пандемия избавит Америку от продуктового изобилия

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3 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 20:37  |  vz.ru
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Пандемия приведет к столкновению Китая и США

Теперь Китай находится в качественно новом положении и возникает риск столкновения между ним и СШАФото: Sergei Ilnitsy/EPA/ТАСС
Коронавирус уже привел к появлению новых границ в мире. Ситуация усложнится еще больше, когда пандемию удастся преодолеть – усилившиеся за это время страны начнут претендовать на влияние бывших лидеров, считают эксперты клуба «Валдай». Впрочем, по их мнению, ситуация создаст и условия для новой перезагрузки отношений между Россией и США. Подробности...
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Предположительно, Ицхак Коган заразился коронавирусом на празднике ПуримФото: кадр из видео
«Нам постоянно давали разные лекарства, с довольно большой частотой. Через четыре дня мое состояние нормализовалось. Врачам могу выразить только слова благодарности за внимание, за прекрасное отношение», – рассказал газете ВЗГЛЯД раввин Ицхак Коган. Вместе с супругой ему удалось победить коронавирус, несмотря на немолодой возраст. Лечение они проходили в новой столичной больнице в Коммунарке. Подробности...
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США провоцируют вторую волну коронавируса

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Соединенные Штаты и примкнувшие к ним страны Европы помешали Генассамблее ООН принять российский проект резолюции по борьбе с COVID-19, предполагавший прекращение торговых войн и отмену санкций. По мнению экспертов, неспособность Запада пойти на глобальную солидарность ради борьбы с вирусом грозит человечеству новым ростом заболеваемости и гораздо более тяжелыми последствиями пандемии. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

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К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Готовится великая нефтяная сделка

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              Пандемия избавит Америку от продуктового изобилия

              Скоро на американских полях будет некому работать   3 апреля 2020, 20:15
              Фото: Jay Janner/Reuters
              Текст: Виктория Никифорова

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              Американские фермеры бьют тревогу – коронавирус вызвал тектонические сдвиги в производстве продуктов питания. И дело вовсе не в повышенном спросе. Проблема в другом: сотни тысяч сезонных рабочих из-за карантина не смогут приехать в США и работать на полях. Смогут ли заменить их миллионы американцев, оставшихся без работы? Скорее всего, нет, и вот почему.

              Массовые перебои с продуктами, на которые сегодня жалуются американцы, носят пока не фатальный характер. Нарастив доставку, перепланировав логистику и сократив ассортимент, торговые точки с ними отчасти справляются. Однако фермеры предупреждают американцев, что летом и осенью их могут ждать гораздо более серьезные – уже структурные – проблемы с продовольствием.

              В принципе, Америка обеспечивает себя продуктами питания – за исключением свежих овощей и фруктов. Однако пандемия коронавируса ставит под вопрос буквально все этапы сельхозпроизводства – от посевной до сбора урожая. Традиционно на фермах, больших и маленьких, предпочитали нанимать в качестве сезонных работников мигрантов. Они соглашались на минимальную зарплату и не требовали никаких гарантий. Все это заметно сокращало расходы и позволяло фермерам развивать производство даже при нынешних, относительно невысоких ценах на продовольствие.

              Режим карантина, уже введенный во многих штатах США, отсекает гастарбайтеров от рынка труда. Одновременно консульства перестают выдавать визы для временных работников, а ведь каждый год в США таким официальным путем въезжало около четверти миллиона мигрантов. Охваченные тревогой фермеры обращают внимание властей на то, что в апреле-мае местные жители будут сидеть в самоизоляции – в этом режиме существуют сегодня около 90% американцев. А иностранные работники не смогут въехать из-за визовых ограничений. Возникает вопрос, кто будет возделывать американские пашни, сады и огороды.

              Казалось бы, экономический кризис подсказывает естественный ответ на этот вопрос. Только за одну неделю, с 14 по 21 марта, американцы подали 3,28 миллиона заявлений на пособие по безработице. На следующей неделе это число удвоилось. Такого бешеного роста безработицы США не видели даже во времена Великой депрессии.

              Кстати, это позволило американцам впервые, пожалуй, за долгие годы выйти из кокона виртуальной реальности, сформированной местными СМИ, и взглянуть в глаза печальной правде. Годами считалось, что безработица в США держится на уровне 5-7 процентов и при этом все время еще куда-то падает. Однако еще будучи кандидатом в президенты, Дональд Трамп озвучил интересную цифру, почему-то не попадавшую в официальную статистику. Трудоспособное население США насчитывало тогда 159 миллионов человек. Из них на 2017 год 96 миллионов американцев не занимались трудовой деятельностью. При этом они не регистрировались на биржах труда, не получали пособия, а жили бог знает чем-то – нелегальным бизнесом, криминалом, проституцией.

              Если вычесть этих людей из трудоспособного населения и считать официально зарегистрированных безработных от тех, кто останется, то реальный процент безработицы в США выглядел куда драматичнее. По словам Трампа, «реальные цифры могут приближаться к 42 процентам».

              Такой ситуация была еще до президентства Трампа – недаром он сделал борьбу с безработицей одной из главных задач своего президентского срока.

              Однако коронавирус перечеркнул все его планы. Только по официальным подсчетам министерства труда, за последние две недели в США потеряли работу больше 10 миллионов человек. Казалось бы, местное сельское хозяйство является идеальным средством спасения для американских безработных. Там всегда сотни тысяч вакансий для желающих собирать клубнику или растить кукурузу.

              Проблема, однако, в том, что потерявшие работу креативные менеджеры и стилисты психологически совершенно не готовы выходить на поля. Американские власти не раз пытались стимулировать фермеров к тому, чтобы они нанимали на полевые работы местных жителей вместо мигрантов. Однако каждый раз эта инициатива проваливалась.

              И фермеры были совершенно не готовы к тому, чтобы нанимать не привычных к тяжелой физической работе людей. И сами горожане совершенно не рвались трудиться на пашнях, хотя 10 с половиной долларов в час не такая уж плохая зарплата – помощники учителей в младших школах получают примерно столько же. «Они просто взяли все и ушли», – вспоминал свой первый опыт найма местных жителей в 2011 году фермер из Колорадо Джон Харольд. «Шесть часов проработали и сразу ушли. Большинство вообще ничего не сказало. Человек двадцать пять сказали, что слишком тяжело», – жаловался он журналистам «Нью-Йорк Таймс». В Северной Каролине, в разгар безработицы, связанной с Великой рецессией 2008 года, из почти полумиллиона безработных жителей штата только 268 человек согласились отправиться работать в сельское хозяйство. Остальные предпочли сидеть на пособии.

              Сходная ситуация складывается сегодня во Франции. Неделю назад местный министр агропрома призвал французов, потерявших работу (а из-за карантина счет их идет на миллионы), отправляться в поля и помочь фермерам с сезонными работами. На эту посевную французский агропром недосчитывается 200 тысяч работников. Все они должны были прибыть из Северной Африки и из Испании, но из-за закрытых границ остались сидеть дома. Однако никакого энтузиазма у французов призыв министра не вызвал. Безработные «белые воротнички» остались сидеть по домам.

              Нет сомнения, что и в США офисному планктону придется пережить тяжелые времена, прежде чем они решатся отправиться «на картошку».

              А тяжелые времена не за горами. Если проблема рабочих рук не будет решена в ближайшее время, американцев ждет дефицит продуктов питания.

              Заграница на этот раз не поможет. Пандемия коронавируса стала отличным предлогом для закрытия границ. В плане продовольствия страны массово переходят на самообеспечение. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН уже официально предупредила о рисках для международных поставок продуктов, которые принесла с собой пандемия коронавируса. Очевидно, что несмотря на все призывы официальных лиц, правительства будут действовать по обстановке и в любой момент смогут перекрыть экспорт продовольствия.

              Таким образом, к осени США ожидает дефицит импортных овощей и фруктов, а также рост цен на все, что осталось на полках. Какие-то продукты начали расти в цене уже сейчас. Например, американцы принялись массово закупаться яйцами – и цена их уже взлетела почти в три раза. Почти полностью исчез из продажи апельсиновый сок – американцы решили почему-то, что витамин С спасет их от коронавируса. Когда он вновь появится в магазинах, будет стоить гораздо дороже.

              В ситуации полной непредсказуемости на рынке американские фермеры вынуждены решать еще одну проблему – что им, собственно, сегодня сажать и выращивать. Рестораны и кафе закрываются в массовом порядке. Спрос на дорогую, изысканную еду падает, а на продукты длительного хранения стремительно растет. С одной стороны, угадав осенний спрос, можно обогатиться. Однако и малейший промах может быть чреват банкротством.

              Пока в зоне риска фрукты и ягоды. Их сбор должен проводиться очень быстро, в течение двух-трех дней. Фермеры опасаются, что рабочих рук может не хватить или строгие указания по соблюдению дистанции между людьми не позволят им набрать достаточно работников.

              Более уверенно чувствуют себя производители зерновых – там все давно механизировано и людей на работах занято крайне мало.

              Дефицит и неуверенность на рынке продовольствия автоматически повлекут за собой рост цен на еду. Понятно, что даже обеднев до крайности, люди все равно будут покупать рис и бобы – основу американского рациона. Однако фрукты и ягоды вполне могут стать к осени предметом роскоши, и у потребителей банально не хватит на них денег.

              Впрочем, уже сейчас американские покупатели из небогатых слоев населения жалуются на то, что в супермаркетах практически за минуты разбирают все дешевые сорта хлеба и макарон. На полках остаются лишь дорогие нарезки хлеба и импортные «пасты» по неподъемным ценам.

              Другой предвестник неизбежного кризиса – спрос на бесплатные продуктовые наборы. За последние недели, по данным газеты Guardian, он вырос в восемь раз. Очереди за продуктовыми наборами растягиваются буквально на километры. Более трети людей, пришедших за едой, обращаются за такой помощью впервые.

              Фермеры США давно жалуются на то, что слишком низкие цены на продовольствие разоряли их бизнес. Возможно, этой осенью взрывной рост цен принесет им немалую прибыль. Непонятно только, как при этом будут выживать массово теряющие работу и зарплату миллионы их соотечественников.

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