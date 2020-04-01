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1 апреля, среда  |  Последнее обновление — 09:08  |  vz.ru
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Китайский вирус дал стимул отношениям России и США

Путин пообещал Трампу отправить на помощь американцам самолет с медоборудованиемФото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS
Дональд Трамп принял предложение Владимира Путина об оказании Америке медицинской помощи в связи с пандемией коронавируса в США. Ранее медицинский груз Соединенным Штатам отправил и Китай. Это дало повод аналитикам говорить о возможной разрядке напряженности Вашингтона по отношению к Москве и Пекину. Поспособствует ли коронавирус потеплению отношений между Востоком и Западом?  Подробности...
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Коронавирус стал наказанием за суеверия

Происхождение панголинов по-прежнему остается загадкой для ученыхФото: Ivan Damanik/Zuma/ТАСС
Ученые утверждают, что источник болезнетворного коронавируса окончательно установлен − это панголины. Этих редких животных невозможно увидеть в зоопарках, но их хорошо знают браконьеры − на панголинах зарабатывают огромные деньги. Чем примечателен этот зверь, как смог заразить человека опасным вирусом и почему стал своего рода легендой для военно-воздушных сил США?  Подробности...
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Украинских генералов переставляют по американским лекалам

Бывший начальник генерального штаба ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак назначен главнокомандующим Вооруженных сил УкраиныФото: REUTERS/Gleb Garanich
Президент Украины произвел новые перестановки в руководстве вооруженных сил страны. На первый взгляд, происходящее выглядит скорее формальным событием, имеющим отношение разве что к выполнению американских инструкций. Но куда более интересно то, кого именно и почему Владимир Зеленский не стал назначать на ключевые должности в ВСУ. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Коронакризис проявит лучшие качества россиян

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Ужесточение режима самоизоляции в России стало поводом для пророчеств о грядущих политических потрясениях для страны. На самом деле наступившее во всем мире кризисное время позволит России не только не ослабнуть, но и значительно окрепнуть. Подробности...
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Украина живет вопреки законам

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Сделать то, что мы делаем всегда – победить

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              Путин пообещал Трампу отправить на помощь американцам самолет с медоборудованием   1 апреля 2020, 08:22
              Фото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS
              Текст: Наталья Макарова,
              Михаил Мошкин

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              Дональд Трамп принял предложение Владимира Путина об оказании Америке медицинской помощи в связи с пандемией коронавируса в США. Ранее медицинский груз Соединенным Штатам отправил и Китай. Это дало повод аналитикам говорить о возможной разрядке напряженности Вашингтона по отношению к Москве и Пекину. Поспособствует ли коронавирус потеплению отношений между Востоком и Западом?

              Вечером во вторник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил: Москва направляет самолет с медицинской помощью для США. «Сегодня в течение дня осуществлялось техническое согласование и подготовка к отправке из России авиарейса», – сообщил Песков. Самолет доставит в Америку медтехнику и средства защиты. Об отправке этого рейса ранее договорились лидеры двух стран Владимир Путин и Дональд Трампом.

              «Трамп с признательностью принял эту помощь гуманитарного характера», – подчеркнул Песков. При этом пресс-секретарь президента посетовал: имели место и некие препятствия с американской стороны, которые «не способствовали оперативному решению технических вопросов во исполнение договоренностей двух президентов».

              Как уже сообщалось, беседа двух президентов состояласьв понедельник. «Она была весьма объемной по содержанию, продолжительной по времени, состоялся действительно очень детальный обмен информацией по мерам, которые принимают наши государства в рамках борьбы с коронавирусом, и беседа была очень конструктивной», – рассказал о ней пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В свою очередь, представитель Белого дома Джадд Дир добавил: «Лидеры согласились тесно, совместно работать по линии G20, ведя международную кампанию по уничтожению вируса и оживлению мировой экономики».

              После беседы с Путиным, выступая на брифинге в Белом доме, Трамп заявил: «У нас отличные отношения со многими странами. Китай прислал нам некоторые вещи». Он добавил, что Россия «прислала нам очень и очень большой самолет» медицинского оборудования. Глава Белого дома признался, что это «было мило» и он «очень приятно удивлен».

              Впрочем, долгое отсутствие информации по поводу борта с медпомощью из России дало повод для иронических комментариев: американского президента заподозрили в том, что он, наверное, перепутал самолет с медицинским грузом из КНР, о котором было известно ранее, с российским. И только сообщение Пескова внесло ясность в этот вопрос.

              Продолжать оказывать помощь Вашингтону в борьбе с коронавирусом готов и Пекин. Об этом заявила во вторник представитель МИД КНР Хуа Чуньин. По ее словам, некоторые китайские города и провинции уже направили медицинские грузы в США, а медицинские эксперты обеих стран поддерживают контакт, сообщает ТАСС.

              Хуа Чуньин также напомнила, что в пятницу председатель Си Цзиньпин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом выразил надежду, что Соединенные Штаты как можно скорее справятся со вспышкой заболевания. «Мы также надеемся, что официальные лица США будут действовать на основе консенсуса, достигнутого лидерами двух стран», – резюмировала Хуа.

              Некоторые аналитики видят в неожиданном потеплении отношений в треугольнике Вашингтон – Москва – Пекин новый тренд. По их мнению, перед лицом общей угрозы между тремя столицами возникает редкое, феноменальное чувство локтя.

              Доцент философского факультета МГУ, американист Борис Межуев предрекает, что мир теперь не пойдет в сторону национального эгоизма, потому что «национальный эгоизм будет осужден в качестве главного источника всех бедствий». «Такая стратегия была ярко продемонстрирована рядом европейских стран по отношению к собратьям. Запад в дальнейшем будет критиковать всех, кто проявлял такой эгоизм», – подчеркнул собеседник.

              По его словам, для Америки нынешняя эпидемия станет огромным потрясением. «Американцы очень гордятся тем, что во время двух мировых войн они не сильно пострадали. Сейчас же, если брать Запад в целом, количество смертей от коронавируса сопоставимо с числом жертв в региональной войне», – спрогнозировал американист.

              «Теперь мир повернется в сторону национальной солидарности, что усложнит ситуацию для Трампа – ведь он шел к своим избирателям с идеей национального приоритета США. Поэтому ему нужны советники, которые подскажут, как правильно вести себя в этой истории. Он стоит на распутье», – заявил Межуев газете ВЗГЛЯД.

              А вот лично для Трампа ситуация является сложной и двоякой, считает эксперт. С одной стороны, американский лидер понимает, что дискурс международного сотрудничества с Россией идет ему на пользу. «Он всегда выступал за хорошие отношения с Москвой, и он оказался прав – Россия помогает. Для Трампа это шанс продемонстрировать точность своих прогнозов и получить фору на предстоящих выборах президента страны», – сказал Межуев.

              С ним не согласен директор по научной работе международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. Он полагает, что комплимент Трампа в адрес отправившей «очень большой самолет» Москвы не надо переоценивать.

              «Об этом заявлении в Соединенных Штатах скоро забудут. А если не забудут, то Трампу будет только хуже – его оппоненты станут раскручивать тему того, что «президент продался», «Россия не просто так помогает» и так далее, – сказал Лукьянов газете ВЗГЛЯД. – Но по большому счету, для США сейчас отношения с Россией на 55-м месте, им вообще не до остального мира – в стране ситуация с коронавирусом развивается угрожающими темпами».

              Проявления взаимопомощи –  это отдельные эпизоды, но в целом в мире доминируют совсем иные настроения, со своей стороны полагает Лукьянов. В международных отношениях сейчас возрастает отнюдь не стремление к солидарности и взаимной поддержке, а национальный эгоизм, уверен эксперт.

              На ваш взгляд

               
              Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?




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              «Причем тенденция к выстраиванию строго суверенной политики, к политике, которая в гораздо большей степени ориентирована на собственные интересы, начала усиливаться задолго до первых известий о коронавирусе, – считает Лукьянов. – Появление во главе Соединенных Штатов такого человека, как Дональд Трамп, было очень ярким свидетельством новой атмосферы в мире. Глобалистские, универсалистские настроения перестали восприниматься значительной частью обществ, прежде всего на Западе. Трамп и так называемые европейские популисты – во многом продукт этой тенденции».

              Безусловно, пандемия COVID-19 сильно подхлестнула подобные настроения, просто потому что объективно единственный способ противостоять массовой болезни – это изоляция, отметил эксперт. «Поэтому все и сворачиваются, и замыкаются в себе. Робкие попытки сотрудничества и  заявления о сотрудничестве упираются в то, что ресурсов у всех ограниченное количество, и «всем нужно для себя». Так что я не вижу причин, по которым развитие национального эгоизма могло бы повернуться вспять», – подчеркнул собеседник. 

              Впрочем, в Кремле оценивают ситуацию более оптимистично, и возлагают надежду на партнерство и взаимопомощь с другими мировыми державами. «Сейчас, когда нынешняя ситуация затрагивает всех без исключения и носит общемировой характер, альтернативы тому, чтобы действовать сообща в духе партнерства и взаимной помощи, нет», – подчеркнул Песков.

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