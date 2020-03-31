Политолог спрогнозировал озлобление Запада из-за коронавируса

«Количество смертей на Западе от коронавируса сопоставимо с числом жертв в региональных войнах. Это может спровоцировать новый виток озлобленности», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Борис Межуев. Так он прокомментировал отправку российского самолета с медицинским оборудованием в США в связи с пандемией нового коронавируса.

«Хочется верить, что борьба с общей опасностью приведет к сплочению государств. Но вслед за произошедшим возможен новый виток отчуждения. Слишком видна разница между тем, что происходит в России, Китае и Европе», – считает доцент философского факультета МГУ, политолог-американист Борис Межуев.

Он пояснил, что американцы очень гордятся тем, что во время двух мировых войн они не сильно пострадали. «Сейчас же, если брать Запад в целом, количество смертей от коронавируса сопоставимо с числом жертв в региональной войне. Сложно представить, что после этого не начнется новый виток отчуждения и озлобленности», – спрогнозировал американист.

Для президента США Дональда Трампа нынешняя ситуация является сложной и двоякой, считает эксперт. С одной стороны, американский лидер понимает, что дискурс международного сотрудничества с Россией идет ему на пользу. «Он всегда выступал за хорошие отношения с Москвой, и он оказался прав – Россия помогает. Для Трампа это шанс продемонстрировать точность своих прогнозов и получить фору на предстоящих выборах президента страны», – сказал Межуев.

С другой стороны, отмечает политолог, мир не пойдет в сторону национального эгоизма, потому что «национальный эгоизм будет осужден в качестве главного источника всех бедствий». «Такая стратегия была ярко продемонстрирована рядом европейских стран по отношению к собратьям. Запад в дальнейшем будет критиковать всех, кто проявлял такой эгоизм», – подчеркнул собеседник.

«Теперь мир повернется в сторону национальной солидарности, что усложнит ситуацию для Трампа – ведь он шел к своим избирателям с идеей национального приоритета США. Поэтому ему нужны советники, которые подскажут, как правильно вести себя в этой истории. Он стоит на распутье», – резюмировал Межуев.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Россия в связи с пандемией нового коронавируса прислала в США «очень и очень большой самолет» с медицинским оборудованием.

«У нас отличные отношения со многими странами. Китай прислал нам некоторые вещи. Россия прислала нам очень и очень большой самолет медицинского оборудования. Это очень мило», – сказал глава Белого дома. «Другие страны прислали нам что-то. Я был очень удивлен, приятно удивлен», – добавил Трамп.

По информации университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения новым коронавирусом в США превысило 160 тыс., умерли более 2,9 тыс. человек. Накануне число заразившихся коронавирусом в США достигло 143 тыс. человек.

В прошлую пятницу США вышли на первое место по числу выявленных случаев заражения COVID-19. При этом скорость распространения коронавируса в США вдвое превысила мировой показатель.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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