Песков заявил об очень конструктивной беседе Путина и Трампа по коронавирусу

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп очень конструктивно поговорили о ситуации по коронавирусу, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Она была весьма объемной по содержанию, продолжительной по времени, состоялся действительно очень детальный обмен информацией по мерам, которые принимают наши государства в рамках борьбы с коронавирусом, и беседа была очень конструктивной», – передает его слова РИА «Новости».

Он также прокомментировал заявление Трампа о российской медпомощи США, отметив, что эта тема затрагивалась.

«Я не являюсь пресс-секретарем президента Трампа. Я являюсь пресс-секретарем президента Путина. Тема действительно затрагивалась, говорилось о важности международного взаимодействия. Обсуждение этой темы в прикладном плане продолжается по договоренностям президентов на рабочем уровне», – заявил Песков.

Он также отметил, что в разговоре не обсуждалась ситуация в Венесуэле и объявление Госдепом США награды за поимку президента Николаса Мадуро.

Накануне Белый дом сообщил, что Трамп заявил Путину, что в ситуации с Венесуэлой все «заинтересованы в демократическом переходе власти ради окончания продолжающегося кризиса».

Разговор двух лидеров состоялся накануне, стороны обсуждали ситуацию с ценами на нефть и коронавирусом.