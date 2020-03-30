Путин и Трамп обсудили коронавирус и цены на нефть

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НОВОСТЬ ЧАСА:В восьми регионах России введен режим самоизоляции
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Почему Европа и США отказываются покупать дешевую нефть
Чем отмена крепостного права навредила России
Ужесточение мер в России может стать спасением от коронавируса
Коронавирус уничтожает военное могущество США
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
На нефтяном рынке играют в китайские шахматы
Леонид Григорьев, профессор, завкафедрой мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ
Модель ситуации, сходной с той, что сложилась на рынке нефти, существует в древних китайских шахматах: игроки – втроем – должны делать свои ходы с каменными лицами. Выигрывает один, но во время игры каждому игроку приходится делать ходы то в коалиции с партнером справа, то с партнером слева. Подробности...
Википедия – оружие Третьей мировой войны
Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Опасность ситуации в том, что у ресурса нет людей, которые могли бы вычитывать и действительно придавать нейтральный контекст каждой из статей, учитывая их несметное число. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
Эпидемия отменяет демократию
Артём Бузила, публицист
Главнейший институт демократии – выборы – под угрозой во многих западных странах, от Польши до США. Это такой момент истины: что важнее – демократия сама по себе или все же жизни людей. Подробности...
Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах
Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроныПодробности...
Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми
В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так жеПодробности...
Путин посетил больницу в Коммунарке
Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойнаПодробности...
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