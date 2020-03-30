Трамп анонсировал разговор с Путиным по поводу нефти

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в понедельник поговорит по телефону с российским лидером Владимиром Путиным о ситуации с ценами на нефть.

«Сразу после этого звонка (в эфир телеканала) я буду говорить с джентльменом по имени Владимир Путин», – передает слова Трампа РИА «Новости».

Он отметил, что в разговоре с Путиным коснется цен на нефть, торговли и борьбы с коронавирусом. Также стороны могут обсудить ситуацию в Венесуэле.

Трамп отметил важность поддержания диалога с Россией, передает ТАСС.

«Не скажу, что эти отношения безупречны, но мы должны их обсуждать. Они воевали во Второй мировой войне, они потеряли 50 миллионов человек, они были нашими партнерами во Второй мировой войне. Германия была нашим противником. А теперь мы не говорим с Россией, а говорим с Германией», – добавил он.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа отказалась от намерений начать новую покупку нефти в стратегический резерв страны после того, как Конгресс не одобрил финансирование этого плана.

Между тем руководители ряда нефтяных компаний предложили властям штата Техас впервые за последние десятилетия свернуть добычу углеводородного сырья из-за обвала цен.

В понедельник стоимость нефти Brent снизилась до 22,97 за баррель, до уровня ноября 2002 года.