Нефтяные компании США собрались снизить добычу нефти

Руководители ряда нефтяных компаний предлагают властям американского штата Техас впервые за последние десятилетия свернуть добычу углеводородного сырья из-за обвала цен, сообщила The Wall Street Journal.

По сведениям источников издания, руководители сразу нескольких компаний обратились к регулятору Техаса с предложением о снижении добычи углеводородного сырья. Эти компании попросили разрешить им сократить добычу, так как оказались в трудном положении из-за резкого спада цен на нефть. При этом, по сведениям издания, Техас не снижал добычу нефти с 1970-х годов, передает ТАСС.

Издание напоминает, что простирающийся от Техаса до штата Нью-Мексико нефтеносный бассейн является самым продуктивным в США месторождением. Он служил основой для наращивания добычи нефти в США примерно до 13 млн баррелей в день.

Напомним, американские СМИ заподозрили Россию в «развязывании нефтяной войны» с целью «заставить американских производителей сланцевой нефти» сократить добычу в США.

На этом фоне сенатор-республиканец Кевин Крамер призвал президента США Дональда Трампа наложить эмбарго на поставки нефти из России, Саудовской Аравии и других стран ОПЕК, так как они якобы пытались подорвать производство нефти в США. Трамп пообещал разобраться в разногласиях России и Саудовской Аравии по нефти. После этого в США заговорили о введении санкций против России.

В четверг вечером цены на нефть перешли к росту после рекордного падения, цена Brent поднялась выше 15%, WTI подорожала более чем на 22%.